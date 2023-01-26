«Металлург» — «Ак Барс». Билялетдинов в шаге от лидерства

27 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» – «Ак Барс». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу магнитогорцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех казанцев оценивается аналитиками в 2.96. Поставить на ничью в основное время предлагают за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» – «Ак Барс» 27 января 2023 года

Букмекеры верят, что матч «Металлург» – «Ак Барс» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.88, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Вероятность овертайма в матче оценивается в 5.60.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» – «Ак Барс» (27.01.2023)

На 27 января в Континентальной хоккейной лиге запланировано восемь матчей. В данный момент нас интересует встреча в Магнитогорске, где местный «Металлург» примет гостей из Казани. В таблице Востока соперников отделяет одно очко. Первое вбрасывание в матче состоится в 17:00 мск.

«Металлург», прямо скажем, сейчас один из самых нестабильных клубов в верхней части таблицы. С декабря команде Ильи Воробьёва не удаётся нащупать игровой ритм и одержать победы хотя бы в трёх играх подряд. Работать над этим нужно, а возможно, поменялось настроение.

Овечкин: не буду говорить, что я на 100% здоров.

При этом с тех пор у хозяев было уже пять серий с поражениями в трёх и двух матчах. Более того, магнитогорцы одержали всего одну победу в основное время на отрезке из семи последних встреч, выпали из лидирующей тройки Восточной конференции, и впервые пошли разговоры о возможной отставке главного тренера.

Тем не менее руководство клуба специалиста поддерживает, поэтому возможность для того, чтобы исправить ситуацию, у него есть. На самом деле, у «Металлурга» отнюдь не всё так плохо, как может показаться. Нападение у него по-прежнему работает хорошо, и даже в матчах с оборонительными соперниками меньше двух шайб команда не забрасывает.

Кроме того, и очки хозяева стараются набирать. В трёх последних играх взято три очка и заброшено семь шайб. В неплохой форме сейчас находятся нападающие Денис Зернов и Андрей Чибисов, набравшие пять очков на двоих в этих играх. Реализация моментов всё ещё хромает, но и её постепенно стараются подправить.

Новый главный тренер «Ванкувера» высказался об Андрее Кузьменко.

Однако перед матчем с «Ак Барсом» проблем хватает, и гости за ошибки прощать не будут. Казанцы сейчас идут ровным ходом – периодически случаются поражения, как недавно в матчах с «Салаватом Юлаевым» (1:2 ОТ) или ранее с «Сибирью» (3:4 ОТ), но не критичные. Очки команда Зинэтулы Билялетдинова набирает в 11 матчах подряд.

В Магнитогорск она отправляется с серьёзной мотивацией не только остановить соперника, но и взять реванш за поражение в последнем очном матче (2:4). На выезде казанцы выступают также уверенно, уступив всего раз в шести встречах за месяц, и в обороне вновь особых провалов не допускают.

Следует заметить, что «Ак Барс» продолжает играть гибко, отталкиваясь от соперника, но в первую очередь ставя на надёжность у своих ворот. За время беспроигрышной серии длиной в 11 матчей он лишь в двух случаях пропустил больше одной шайбы в основное время. К тому же только в четырёх встречах удалось выиграть с разницей более чем в один гол.

Подобная эффективность впереди приносит свои плоды. У гостей нет проблем с составом, и все лидеры настроены только на победы. Некоторые, как Александр Радулов, иногда даже перебарщивают с эмоциями, но часто это лишь идёт на пользу. Вместе с Вадимом Шипачёвым Радулов забивает или ассистирует партнёрам почти в каждом втором матче.

«Металлург» готовится к матчу с удобным соперником, ведь две последние очные игры остались за ним. Однако в нынешнем состоянии «лисы» не смогут пробиться через столь крепкую оборону «Ак Барса». Гости привыкли добиваться побед без особой активности в атаке, и пока эта тактика работает. Конечно, без гола дома магнитогорцы не останутся, но и выиграть в основное время не смогут. Рассмотрим ставку «обе забьют» и гости не проиграют» за 1.94.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Металлург» – «Ак Барс» 27 января 2023 года

Игра двух прямых конкурентов в борьбе за лидерство в таблице Восточной конференции. «Металлург» выпал из первой тройки – команда Ильи Воробьёва давно не может выиграть более чем в двух матчах подряд и допускает много ошибок в обороне. «Ак Барс», в свою очередь, сейчас слишком эффективен впереди, чтобы прощать сопернику брак на своей половине площадки. Казанцы не уходят со льда без очков уже месяц, поэтому и на сей раз стоит поверить в их успех.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет и обе забьют за 1.94.

Экспресс с коэффициентом 8.80.

Жамнов: Овечкин объединяет людей вопреки политике.

Кравец: звенья Найта и Бродхёрста играют ниже своих возможностей.

Главный тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина, вернувшегося после травмы.

Илья Самсонов повторил рекорд «Торонто» 52-летней давности.