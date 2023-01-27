«Эмполи» — «Торино». Миранчук сделает перерыв

28 января состоится матч 20-го тура итальянской Серии А «Эмполи» – «Торино». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех тосканцев оценивается аналитиками в 3.40. Поставить на ничью предлагают за 2.84.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч 20-го тура Серии А «Эмполи» – «Торино» 28 января 2023 года

Букмекеры не верят, что матч «Эмполи» – «Торино» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.29. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура Серии А «Эмполи» – «Торино» (28.01.2023)

Второй игровой день 20-го тура чемпионата Италии по футболу подарит болельщикам всего три матча. Первой начнётся игра в городе Эмполи, где местный одноимённый клуб на стадионе «Карло Кастеллани» примет гостей из Турина. Стартовый свисток в матче будет дан в 17:00 мск.

«Эмполи» снова спорит за звание одного из открытий сезона благодаря своим результатам. В прошлом туре синие обыграли миланский «Интер» (1:0). Да, минимально, и единственный гол был забит после удаления в составе соперника, однако важнее сценарий игры. «Эмполи» позволил лишь раз ударить в створ своих ворот, а сам привычно огрызался в контратаках.

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И это вовсе не одноразовая акция. Хозяева не проигрывают в пяти матчах Серии А подряд. Столь громких побед больше, разумеется, не было на этом отрезке, однако они также вырвали ничью в игре с «Лацио» (2:2). Если взглянуть только на домашние встречи, то показатели тоже неплохие – выиграли три матча кряду.

Стоит отметить, что «Эмполи» великолепно действует в обороне – по пропущенным у него лучшие показатели во второй половине таблицы, не считая «Ювентуса». Из семи последних встреч синие всего в двух пропустили больше одного мяча. При этом в четырёх встречах сыграли «на ноль». В среднем они пропускают больше гола за матч из-за неудачного периода в сентябре.

У хозяев крепкая сбалансированная команда, практически не имеющая потерь перед матчем. В нападении за реализацию отвечает Томаззо Бальданци: итальянец забил «Интеру», и на его счету уже четыре гола. В воротах хорош Гульельмо Викарио, к которому, по слухам, зимой был интерес со стороны мюнхенской «Баварии».

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Впрочем, у «Торино» тоже есть свой герой – Алексей Миранчук в прошлом туре принёс «быкам» первую победу в Серии А с ноября. Российский нападающий забил единственный гол в матче с «Фиорентиной» (1:0), и он стал четвёртым для него в нынешнем сезоне. Бывший футболист «Локомотива» сравнялся с Николой Влашичем в гонке бомбардиров команды.

Для туринцев важнейшая победа, ведь она помогла остаться в восьмёрке сильнейших с прежним отставанием от еврокубковой зоны. Стоит отметить, что «Торино» с октября в чемпионате Италии выступает неплохо. Клуб потерпел поражения всего в двух из девяти матчей.

Подопечные Ивана Юрича играют в осторожном стиле, делая акцент на быстрых контратаках, но часто их подводит реализация. До сих пор «Торино» забил всего 19 голов – меньше только у двух худших клубов лиги и предстоящего соперника «Эмполи». За время серии без побед гости в лучшем случае забивали только один гол.

Тем не менее с надёжностью у своих ворот у «быков» проблем нет. В нынешнем сезоне Серии А они пропустили больше двух мячей лишь в матчах с «Аталантой» и «Наполи» (по 1:3). В шести последних встречах больше одного раза огорчить вратаря гостей не смог ни один соперник.

Таким образом, можно практически не сомневаться в том, что сейчас команды обилием голов не порадуют. «Эмполи» умеет наказывать за ошибки фаворитов, однако в матчах с равными соперниками ему сложнее. «Торино» тоже на эмоциональном подъёме после победы и оступаться в матче с прямым конкурентом не намерен. Вполне вероятно, что они обменяются голами, ведь забивать есть кому, но не более. Рассмотрим ничью и тотал меньше 4.5 мяча за 2.78.

Прогноз и ставка на матч 20-го тура Серии А «Эмполи» – «Торино» 28 января 2023 года

В октябре прошлого года эти клубы расписали результативную ничью, забив друг другу по одному мячу. Сейчас они располагаются совсем рядом в турнирной таблице. «Эмполи» воодушевлён после победы в матче с «Интером», но теперь ему придётся столкнуться с более закрытой командой, также ставящей на надёжность у своих ворот. Скорее всего, болельщиков вновь ждёт больше борьбы и меньше зрелища, а победы не добьётся никто.

Ставка: ничья и тотал меньше 4.5 мяча за 2.78.

Экспресс с коэффициентом 8.66.

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