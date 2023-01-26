ЦСКА — «Амур». Хабаровчан пора притормозить

Москвичам предстоит непростая задача, но они с ней справятся.

27 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Амур». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.47. На победу хабаровчан эксперты предлагают коэффициент — 7.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Амур» 27 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Амур» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА Москва — «Амур» Хабаровск (27.01.2023)

На 27 января в Континентальной хоккейной лиге запланировано восемь встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание уделим игре между ЦСКА и «Амуром», которое пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

ЦСКА Сергея Фёдорова в последних матчах сбавил обороты. Проиграв в трёх матчах подряд в гостях, накануне клуб уступил СКА в армейском дерби (1:3). До этого он потерпел поражение в матче с «Торпедо» (1:3). Однако теперь Сергей Фёдоров возвращается домой, болельщики могут выдохнуть.

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При этом из-за плохой серии ЦСКА опустился на третью строчку Западной конференции, набрав 74 очка за 54 встречи. Столько же очков у «Локомотива», сыгравшего в 56 матчах. Красно-синим пора исправляться, увы, впереди не самый лёгкий соперник, но дома поддержка трибун обеспечена.

«Амур» занимает восьмую строчку в Восточной конференции, набрав 56 очков за 54 встречи. При этом клуб одержал победы в пяти из шести последних игр — весьма неплохо, особенно на фоне ЦСКА. Тем более что единственное поражение хабаровчане потерпели в игре со СКА (1:3), накануне клуб обыграл «Нефтехимик» (2:1 ОТ).

Фёдорову такой соперник не совсем удобен, тем более что армейцы после поражений в трёх играх деморализованы, нужно найти силы и обрести уверенность. История очных встреч остаётся за хозяевами, ЦСКА выиграл в 23 матчах из 33.

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Преимущество очевидное, но последние встречи не дают уверенности в победе ЦСКА в основное время. Впрочем, красно-синие дома выиграли в 18 из 26 встреч. Что весьма неплохо, когда хабаровчане одержали победы в 12 из 29 гостевых игр.

На наш взгляд, сейчас стоит рассмотреть ставку на то, что ЦСКА не проиграет и тотал будет меньше 5.5 шайбы за 1.74. С результативностью в последних играх у хозяев не всё гладко, плюс «Амур» пропускает в среднем по две шайбы за игру. Соперники рисковать точно не будут, очки нужны каждому. Скорее всего, будут ждать ошибок.

Сергей Фёдоров после поражения в матче со СКА указал на волнообразную игру его команды, выводы будут сделаны, как и работа над ошибками. Вадим Епанчинцев же похвалил своих ребят после победы в игре с «Нефтехимиком». Они показали характер и силу, но держать планку в каждой игре становится всё труднее.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Амур» 27 января 2023 года

Сергей Фёдоров возвращается домой, где статистика благоприятная, плюс «Амур» в гостях играет не так здорово. Усталость в составе Епанчинцева накапливается, и последний матч состав вывозил на характере, скрипя зубами. Однако ЦСКА совсем другого уровня команда, лавка большая и мастеров достаточно. Перестрахуемся комбинированным вариантом на хозяев через тотал меньше.

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 1.74.

Экспресс с коэффициентом 8.80.

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