Артур Бетербиев — Энтони Ярд. Серьёзная разминка перед Биволом

Вечером 28 января в Лондоне на стадионе «Уэмбли» пройдёт боксёрский вечер. Его главным событием станет титульный бой между российским непобеждённым боксёром, действующим чемпионом мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Где смотреть бой Артур Бетербиев – Энтони Ярд

Ориентировочное начало боя – в 1:00 мск 29 января. Посмотреть бой в прямом эфире можно на ESPN+ и BT Sport Box Office. В России официальной трансляции боя не будет.

Коэффициенты букмекеров на бой Артур Бетербиев – Энтони Ярд

Букмекеры считают Артура Бетербиева явным фаворитом. Ставки на победу российского боксёра принимаются с коэффициентом 1.11. Шансы Энтони Ярда оценены в 6.80, а на ничью дают 30.0. Более того, эксперты уверены, что бой завершится досрочно, на такой расклад можно сделать ставку за 1.11. На то, что Артур Бетербиев нокаутирует очередного соперника, предлагают поставить за 1.23. И есть все основания полагать, что так и будет, ведь пока у россиянина 18 нокаутов в 18 боях.

Ярд – хороший нокаутёр. Но и только

Этот бой должен был состояться ещё в октябре, но его пришлось перенести из-за травмы Бетербиева. Энтони Ярд не стал тратить времени даром и победил крепкого болгарина Стефана Койкова техническим нокаутом в третьем раунде. Вообще, британец, как и Бетербиев, – нокаутёр. Если посмотреть суммарные показатели боксёров, то в 41 бою у них 40 побед нокаутом. Один раз «не уложился в норматив» Ярд, но у британца есть ещё и два поражения. В 2019 году его нокаутировал Сергей Ковалёв, а спустя год Энтони проиграл решением Линдону Артуру.

Что до Артура Бетербиева, то, как вы наверняка помните, в июне 2022 года он провёл потрясающий объединительный бой против Джо Смита-младшего. Три нокдауна за два раунда и в итоге очередной нокаут. Отличная победа, и в рекорде россиянина по-прежнему всё идеально. 18 боёв – 18 побед – 18 нокаутов.

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Если говорить об Энтони Ярде, то его нельзя недооценивать. По своей ударной мощи он если и уступает Артуру, то совсем немного. Расслабляться с ним точно не стоит. Но, кроме «пушек», у Ярда практически ничего нет. По крайней мере, он точно не сильнее того же Смита.

Сложно даже представить, какой план на бой стоит выбрать Ярду. То ли попытаться ошеломить Бетербиева с надеждой на свой удар и одно точное попадание, то ли избрать нетипичный для себя бой вторым номером и попытаться выиграть решением. Так или иначе шансы минимальны и просматриваются только в одном случае: если вдруг Бетербиев подойдёт к бою в ужасной форме. Во что не верится совсем.

К тому же Артур во всеуслышание заявил, что хотел бы сразиться с Дмитрием Биволом. Путь к этому бою точно лежит через победу над Ярдом. Можно назвать этот поединок хорошей разминкой с повышенным уровнем ответственности.

На что ставить?

Самый очевидный вариант – досрочная победа Бетербиева. Но на неё дают мизерные 1.23. Так что стоит рассмотреть ставку на интервал. Наверняка команда Ярда не один раз смотрела бой Артура с Джо Смитом. Тот рванул с самого начала боя как в последний раз и получил нокаут уже во втором раунде.

Скорее всего, Ярд не будет форсировать события, будет чуть более осторожным. И это полностью устроит россиянина. Несмотря на свой возраст, Бетербиев даст фору в выносливости любому сопернику, а его мощь – это фирменный знак. Так что стоит рассмотреть ставку на то, что россиянин нокаутирует соперника в промежутке с седьмого по 12-й раунд. Коэффициент высокий – 2.75. Удачных ставок!

Экспресс с коэффициентом 10.25.

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