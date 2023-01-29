Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер. 35 секунд будет мало

Фёдор Емельяненко золотыми буквами вписал своё имя в историю смешанных единоборств. И сейчас у него есть шанс завершить карьеру на высокой ноте. В своём прощальном бою легендарный россиянин подерётся с действующим чемпионом Bellator в тяжёлом весе Райаном Бейдером.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дата боя Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер

Бой за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером состоится в ночь с 4 на 5 февраля 2023 года в Инглвуде (США).

Во сколько начало боя Емельяненко — Бейдер

Предполагается, что бой между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером начнётся не раньше 5:00 мск 5 февраля 2023 года.

По какому каналу покажут бой Емельяненко — Бейдер, где смотреть прямой эфир

Бой покажут на канале Showtime. Информации о трансляции поединка Емельяненко — Бейдер на территории России на данный момент нет.

Коэффициенты букмекеров на бой Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер

Букмекеры считают фаворитом Райана Бейдера. Ставки на победу американца принимаются с коэффициентом 1.60. Шансы Фёдора Емельяненко оценили коэффициентом 2.43. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 70.0.

Прогноз на бой Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер

Многие опасаются за здоровье Последнего Императора, ведь ему уже 46 лет. Переносятся удары в таком возрасте очень тяжело. Да и скорость с выносливостью уже совсем не те. Также вызывает беспокойство тонус россиянина. Как-никак, он не дрался уже больше года. Простой солидный.

Впрочем, всё это меркнет на фоне сумасшедшей мотивации Фёдора. Спортсмен не случайно так долго тянул с последним боем. Он мог завершить карьеру ещё после уверенной победы в поединке со вторым номером рейтинга лиги Тимоти Джонсоном 23 октября 2021 года в Москве. Емельяненко нокаутировал куда более молодого американца менее чем за две минуты.

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Однако Последний Император выбрал куда более интересный, а также вызывающий огромное уважение способ завершить карьеру. Он решил попробовать отомстить Райану Бейдеру за сокрушительное поражение в финале Гран-при Bellator в январе 2019 года. Тогда россиянин пропустил фирменный удар американца и проиграл всего за 35 секунд.

К предстоящему бою Емельяненко наверняка подготовился наилучшим образом. Нет сомнений, что он очень хорошо изучил Райана и знает, за счёт чего можно одержать победу. Пусть в некоторых физических качествах 46-летний боец и уступает Бейдеру, но в плане опыта и ментальности он гораздо сильнее.

На руку Фёдору то, что после победы в поединке с ним Райан сбавил обороты. Сначала он без шансов уступил в бою с учеником Емельяненко — Вадимом Немковым. Затем всего за 51 секунду Бейдера нокаутировал представитель полутяжёлой весовой категории — Кори Андерсон.

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В бою с последним соперником в тяжёлом весе — 47-летним Чейком Конго — Бейдер выиграл по очкам. Не исключено, что в грядущем бою он постарается идентичным образом навязать борьбу Емельяненко. Как мы уже отметили ранее, скорость и выносливость на его стороне.

На что ставить?

В выступлениях Бейдера отчётливо проглядывается нестабильность. Он уже далеко не тот, что был четыре года назад в поединке с Емельяненко. Безусловно, списывать Райана со счетов из-за этого не стоит. Однако в этот раз бой между ним и Фёдором наверняка будет длиться больше 35 секунд. И далеко не факт, что он закончится победой американца.

Хочется верить, что Последний Император завершит карьеру на высокой ноте, в роли чемпиона. Надеемся, качественная подготовка, а также мотивация и огромный опыт помогут ему взять долгожданный реванш у Бейдера. Однозначно выиграть быстрее, чем в последнем бою, у Фёдора не получится. Да и побить рекорд его очной встречи с Бейдером тоже вряд ли удастся: 35 секунд — это очень мало.

Однако любыми доступными способами Емельяненко всё-таки дожмёт соперника и выиграет. Попробуем взять вторую ставку на то, что поединок дойдёт до второго раунда, тем более на тотал больше 1.5 раунда предлагают коэффициент 2.50.

Ставка 1: победа Фёдора Емельяненко за 2.43.

Ставка 2: тотал больше 1.5 раунда за 2.55.

Экспресс с коэффициентом 11.05.

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