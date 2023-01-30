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Как делать ставки на тоталы, виды пари, стратегии, советы экспертов, помощь новичкам, прогнозы на спорт

Ставки на тотал больше 1.5 мяча — стратегии, которые помогут выиграть
Сергей Перемутов
Как делать ставки на тоталы
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Перед заключением пари на любое спортивное событие необходимо изучить статистику команд и игроков.

Маркет «тотал больше 1.5 мяча» – надёжный и понятный рынок для ставок, пари на то, забьют ли команды в общей сложности два гола или больше. Клиент букмекера проиграет только в случае, если матч закончится со счётом 0:0, 1:0 или 0:1.

По статистике, более 70% футбольных матчей заканчиваются с результативностью в более чем 1,5 мяча. Помимо больших возможностей для выигрыша, ставки на тотал больше 1.5 мяча не требуют поддержки одной команды. Игроку букмекерской конторы нужно, только чтобы обе команды в сумме забили два или более голов.

Ставки обычно имеют коэффициенты от 1.20 до 1.40, но приносят бетторам до 70% гарантированных выигрышей.

Топ-4 стратегии для выигрыша на тотализаторе более 1.5 мяча

Сайты для ставок

Первое, на что обращают внимание азартные игроки – сайт онлайн-ставок, который предлагает достойные коэффициенты на тотал больше 1.5 мяча.

Опытные игроки на ставках рекомендуют изучить отзывы действующих клиентов букмекерских контор, онлайн-обзоры тематических сайтов, оценить преимущества и быть готовыми к недостаткам потенциального партнера для заключения спортивных пари.

Важный фактор, который поможет выбрать БК, – ценные бонусы, которые можно использовать, чтобы снизить вероятность проигрыша или увеличить вероятность выигрыша. Бонус-код позволит увеличить сумму выигрыша за счёт средств букмекерской конторы.

Статистика

Перед заключением пари на любое спортивное событие необходимо изучить статистику команд и игроков. Лучшие и худшие команды забивают определённое среднее количество голов. Статистика включает процент случаев, когда счёт конкретной команды превышает 1,5 мяча, когда соперники забивают больше 1,5 мяча. Просмотр статистики домашних и выездных матчей важен – можно увидеть, где команды забивают чаще.

Перед выбором маркета «тотал больше 1.5 мяча» необходимо найти команды, которые постоянно забивают больше голов, и проверить, играют они дома или на выезде.

Игроки

Помимо статистики футбольной команды, пользователи БК обращают внимание на участвующих в матче игроков. В зависимости от того, кто играет, можно определить, забьёт команда больше 1,5 мяча или нет. Команды с плохой защитой и сильными нападающими почти наверняка будут иметь большие шансы пробить 1,5 мяча в течение матча.

Беттору необходимо знать лучших бомбардиров обеих команд и тактику защиты команды.

Ставки во время матча

Преимущество ставок в лайве – возможность увидеть игроков непосредственно на поле и решить, действительно ли возможен тотал больше 1.5 мяча к концу, можно проверить тотал ударов по воротам, угловые, силу и защиту команды.

В начале матча команды не выходят на пик результативности, но во время игры можно получить лучшее представление о потенциальных результатах события.

Существуют специальные сайты и программное обеспечение, которые могут определить вероятность того, что будет забито более 1,5 мяча при исходе матча.

Лучшие команды для ставки на тотал больше 1.5 мяча

Статистика команд может меняться с каждой минутой, поэтому лучше постоянно следить за командами, чтобы быть уверенными в принимаемом решении.

Для ставки на тотал больше 1.5 мяча можно найти матчи в разных лигах и странах:

  • Премьер-лига, Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2 в Англии;
  • Бундеслига в Германии;
  • Лига 1 и Лига 2 во Франции;
  • Ла Лига в Испании;
  • Суперлига в Греции;
  • итальянские Серии А и В;
  • бразильская Серия А;
  • Суперлига в Швейцарии;
  • А-Лига Австрии.

В зависимости от выбранной для ставок лиги, необходимо проверить статистику команд. Например, для ставок в РПЛ безопасные матчи для ставок на тотал больше 1.5 мяча – с участием «Спартака» или «Зенита».

Не стоит делать ставки на команды, которые сыграли менее чем пять матчей в текущем сезоне.

Букмекеры принимают ставки на тотал больше 1.5 мяча и в других видах спорта, помимо футбола.

В заключение о ставках на тотал больше 1.5 мяча

Тотал больше 1.5 мяча – один из самых популярных рынков в ставках на футбол у опытных и начинающих игроков. Прежде чем делать ставки, необходимо провести исследование участвующих в матче команд и игроков.

Всегда можно заключить пари на тотал больше 1.5 мяча во время матча, чтобы посмотреть, как играют команды в начале игры. Следует избегать ставок на команды, которые не сыграли более пяти матчей в течение текущего сезона.

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