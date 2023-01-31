Экспресс на 31 января с коэффициентом 12.0: Индзаги и Гасперини устроят шоу

31 января пройдут очередные матчи национальных кубков. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.0 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка Италии «Интер» — «Аталанта» 31 января

«Интер» вырвался на вторую строчку в Серии А, очень быстро исправившись за неудачный матч с «Эмполи». Даже быстрый гол от «Кремонезе» не смутил хозяев. Они быстро отыгрались, а потом на классе задавили соперника. В Кубке Италии «нерадзурри» уже не будут экспериментировать, как в матче с «Пармой», а выложатся на полную, чтобы обыграть опасного соперника.



10 лучших прогнозов на сегодня.



Результативность «Аталанты» в один момент взлетела до небес. После чемпионата мира бергамаски сыграли шесть матчей и ни разу не забивали меньше двух голов за игру. Восемь «Салернитане» и пять «Специи» — это было очень мощно, но и три «Ювентусу» выглядят не менее впечатляюще. Отдельно стоит выделить Адемолу Лукмана, который, поиграв уже почти во всех топ-чемпионатах, наконец раскрылся и из вечно перспективного превратился в главную ударную силу своей команды.

У Лукмана в последних четырёх матчах семь голов и две результативные передачи. Игра обещает быть результативной, «Аталанта» сейчас иначе почти не играет. Более уверенным вариантом смотрится тотал больше 3.5 мяча за 2.70.

Прогноз на матч Кубка Германии «Падерборн» — «Штутгарт» 31 января

«Штутгарт» довёл себя до такого состояния, что даже в матче с представителем низшего дивизиона эксперты не берутся называть его фаворитом. Тем не менее именно сейчас у южан есть отличная возможность одержать первую победу под руководством Бруно Лаббадиа, вернувшегося зимой спасать клуб от вылета. Если удастся прервать неприятную серию, можно будет рассуждать и о некой перезагрузке.



Лучшие экспрессы на сегодня.



«Падерборн» нынче не в лучшей форме даже по меркам Второй Бундеслиги – команда выпала из лидирующей тройки и теперь вынуждена догонять конкурентов. Хозяева выиграли всего один раз на отрезке из шести последних матчей – одного гола в ворота «Карлсруэ» хватило. В пяти других встречах были одна нулевая ничья и четыре поражения. Более того, «Падерборну» довольно сложно даются голы, что неудивительно в связи травмой одного из основных форвардов. В четырёх из шести недавних игр он не забивал.

«Штутгарт» тоже страдает от травм, но в обороне, что мешает ему сдерживать натиск серьёзных соперников. Гости не выигрывают четыре матча подряд, однако уступили лишь «Байеру» (0:2) и «РБ Лейпциг» (1:2). На сей раз защита должна справиться с ослабленным соперником, но в ответ «швабы» много тоже не забьют. Возьмём победу «Штутгарта» с коэффициентом 2.33.

Прогноз на матч Кубка Англии «Ньюкасл» – «Саутгемптон» 31 января

«Ньюкасл» в текущем сезоне близок к завоеванию долгожданного трофея. Команда идёт в зоне Лиги чемпионов в национальном первенстве и находится в одном шаге от финала Кубка лиги. В первом полуфинальном матче «сороки» выиграли на выезде 1:0. Единственный мяч оказался на счету бразильца Жоэлинтона. Нападающий отличился во втором тайме, преобразовав в гол отличный пас Исака.

«Саутгемптон» в кризисе и больше заботится о сохранении места в Премьер-лиге, нежели о кубковых успехах. «Святые» прочно осели на последней строчке в турнирной таблице и рискуют вылететь из АПЛ, если срочно не предпримут кардинальных мер по улучшению ситуации. Новый главный тренер Натан Джонс пробует различные тактические схемы, но результат пока отрицательный.



Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау выстроил практически идеальную оборонительную линию, которую очень сложно взломать. В семи из последних девяти встреч с участием «сорок» забито не более двух мячей. Перспективно смотрится ставка на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.9.

Экспресс на матчи 31 января

Ставка 1: ТБ 3.5 мяча в матче «Интер» — «Аталанта» за 2.70.

Ставка 2: победа «Штутгарта» в матче с «Падерборном» за 2.33.



Ставка 3: ТМ 2.5 мяча в матче «Ньюкасл» — «Саутгемптон» за 1.90.

Общий коэффициент: 2.70 Х 2.33 Х 1.90 = 12.0.

Дженнаро Гаттузо уволен с поста главного тренера «Валенсии».



Агент Головина отреагировал на извинения Малиновского за рукопожатие с россиянином.



«Карабах» не сумел договориться с «Байером» о переходе Лунёва.