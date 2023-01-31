«Фиорентина» — «Торино». Миранчук на ходу

1 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка Италии «Фиорентина» – «Торино». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Фиорентины» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех «Торино» оценивается в 3.86. На ничью дают коэффициент 3.12.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Кубка Италии «Фиорентина» — «Торино» 1 февраля 2023 года

Букмекеры думают, что матч «Фиорентина» – «Торино» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Италии «Фиорентина» — «Торино» (01.02.2023)

Кубок Италии уже вышел на финишную прямую, в деле осталось восемь команд и всего девять матчей, после которых мы и узнаем имя победителя. В одной из пар встретятся «Фиорентина» и «Торино».

На пути к 1/4 финала «Фиорентина» прошла только одного соперника, победив «Сампдорию» со счётом 1:0. Решающий гол забил Антонин Барак, а точный удар Луки Йовича был не засчитан. «Торино» прошёл трёх соперников, обыграв всех всухую. Сначала выиграл во встречах с «Палермо» (3:0), с «Читтаделлой» (4:0) и, наконец, с «Миланом» (1:0).

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Вряд ли «Фиорентину» можно назвать явным фаворитом. Зимой «фиалки» обыгрывали только команды, борющиеся за выживание, а сейчас не могут победить в трёх матчах подряд и забили в них всего один гол. Всего одно очко в трёх последних турах Серии А — слабый результат.

«Торино» из шести зимних матчей проиграл только в одном, неожиданно уступив «Специи». Клуб обошёл «Фиорентину» в турнирной таблице, в том числе благодаря победе в очной встрече. «Быки» выиграли во Флоренции со счётом 1:0, а решающий гол забил Алексей Миранчук.

Россиянин зимой набрал хорошую форму и записал на свой счёт три результативных действия. Кроме гола «Фиорентине», Алексей забивал «Вероне» и отдал результативную передачу в последней игре с «Эмполи». Миранчук имеет опыт голов и в Кубке Италии. Два года назад его мяч стал победным для «Аталанты» в игре с «Лацио», тоже в четвертьфинале.

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Сейчас у «Торино» есть отличный шанс побороться за трофей. С жеребьёвкой «быкам» повезло, в случае победы в игре с «Фиорентиной» в полуфинале их будет ждать кто-то из пары «Рома» – «Кремонезе». Глядя на игру «Торино» в последних матчах, а также на форму соперников, можно сделать вывод, что их победа вполне реальна.

У «Фиорентины» сейчас серьёзные проблемы с атакой. Линия, которая по именам выглядит хорошо укомплектованной, а на самом деле никак не может реализовать свой потенциал. Попадание на соперника, который умеет грамотно обороняться, сразу грозит «фиалкам» проблемами.

Особенно опасно, если этот матч домашний, ведь перед родными трибунами «Фиорентина» старается играть агрессивно, но рискует только нарваться на контратаку. «Торино» набрал хороший ход, в большинстве матчей он может положиться на свою надёжную оборону и дальше ловить соперника на ошибке. Именно так был выбит из Кубка «Милан».

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Италии «Фиорентина» — «Торино» 1 февраля 2023 года

Шансы на выход в полуфинал у «Торино» есть. За счёт хорошей формы и надёжной игры в обороне он запросто может побороться с «Фиорентиной». Хозяева могут быть сильнее по составу, но по игре они не превосходят «быков», в плане набранной формы уступают, а главный козырь «фиалок» — игра дома, которая из козыря может запросто перерасти в минус. Рискнём предположить, что Миранчук в очередной раз порадует своих болельщиков и дальше пройдёт его команда.

Ставка: проход «Торино» за 2.46.

Экспресс с коэффициентом 13.22.

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