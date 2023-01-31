«МЮ» — «Ноттингем Форест». Тен Хаг уже думает о финале

Ответный матч — всего лишь формальность. Гений уже может готовиться к решающей встрече.

1 февраля состоится второй матч 1/2 финала Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных дьяволов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех «лесников» оценён экспертами в 8.00. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «МЮ» — «Ноттингем Форест» 1 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» (01.02.2023)

Чемпионат Англии уходит на небольшой перерыв для того, чтобы команды успели сыграть в кубковых встречах. 1 февраля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка лиги Англии. На стадионе «Олд Траффорд» померяются силами «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Первая встреча между командами закончилась разгромной победой «красных дьяволов» со счётом 3:0. Шансов выйти в финал у «лесников» практически нет. Однако вряд ли подопечные Стивена Купера просто так отдадут сопернику второй матч. Желание взять реванш у них наверняка имеется.

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Если в начале текущего сезона «Ноттингем Форест» выглядел одним из главных аутсайдеров, то сейчас он зарекомендовал себя как крепкий и неуступчивый середняк АПЛ. За последние 10 туров «лесники» потерпели только два поражения — во встречах с лидирующим «Арсеналом» (0:5) и как раз «МЮ» (0:3).

Вничью команда из Ноттингема сыграла с «Брайтоном» (0:0), «Брентфордом» (2:2), «Челси» (1:1) и «Борнмутом» (тоже 1:1). Победы одержала в матчах с «Ливерпулем», «Кристал Пэлас», «Саутгемптоном» (во всех трёх случаях 1:0) и «Лестером» (2:0). Интересно, что подопечные Купера пропустили не так уж много мячей за этот отрезок времени.

В последних двух встречах с «МЮ» «лесники» пропустили сразу шесть мячей. Суть в том, что права на основного голкипера «Ноттингема» Дина Хендерсона принадлежат «красным дьяволам». Манкунианцы предельно ясно дали понять, что не позволят вратарю принять участие в полуфинальных матчах Кубка лиги Англии.

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Хотя в первом матче 1/2 финала турнира Хендерсон в любом случае не смог бы принять участия. Он получил травму во встрече с «Лестером» и выбыл на неопределённый срок. Пожелаем ему скорейшей поправки. Замещать англичанина придётся Уэйну Хеннесси. 35-летний валлиец в этом сезоне принял участие в пяти матчах за «лесников» во всех турнирах и пропустил целых 11 мячей.

Весьма вероятно, в этот раз «Манчестер Юнайтед» снова обыграет «Ноттингем Форест», а также забьёт немало голов. После международного перерыва манкунианцы заметно прибавили благодаря чуткому руководству Эрика тен Хага. Голландец поработал над дисциплиной и поставил своим подопечным прекрасный командный футбол.

За последние семь матчей в чемпионате Англии «МЮ» потерпел только одно поражение — во встрече с «Арсеналом» (2:3). Также он сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1). Во всех остальных матчах «красные дьяволы» одержали результативные победы, в том числе в игре с «Манчестер Сити» (2:1).

Кроме того, совсем недавно манкунианцы добыли путёвку в 1/8 финала Кубка Англии. На предыдущей стадии они уверенно обыграли «Рединг» (3:1). Тен Хаг очень грамотно воспользовался имеющимися ресурсами, выделив время как основообразующим футболистам, так и игрокам ротации.

Благодаря этому «Манчестер Юнайтед» обрёл потрясающую глубину состава. Есть поводы беспокоиться разве что о вратарской позиции. Давид де Хеа набрал умопомрачительную форму и регулярно выручает. Однако он тоже устаёт. Голкиперу однозначно не помешал бы небольшой отдых.

Поэтому нельзя исключать вероятности того, что Эрик тен Хаг может выпустить Тома Хитона или арендованного у «Кристал Пэлас» Джека Батлэнда вместо де Хеа. Как-никак манкунианцы сделали отличный задел в первом матче 1/2 финала турнира. Им достаточно сыграть вничью или хотя бы не проиграть с разгромным счётом для того, чтобы выйти в финал Кубка лиги Англии.

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При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит «обе забьют» за коэффициент 2.00. Стоит отметить, что в последней очной встрече «лесники» были очень близки к тому, чтобы отличиться, но, во-первых, четыре удара парировал де Хеа. Во-вторых, забитый ими на 24-й минуте гол был отменён из-за небольшого офсайда.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» 1 февраля 2023 года

«Манчестер Юнайтед» — явный фаворит. Встреча состоится на его домашнем стадионе, и, даже если Эрик тен Хаг захочет поэкспериментировать, в выходе его подопечных в следующую стадию турнира не возникает сомнений. В ворота ослабленного потерей основного голкипера «Ноттингема» манкунианцы наверняка сумеют забить. Однако велика вероятность, что они и сами пропустят. «Лесники» на последнем отрезке сезона смотрятся очень собранно. Плюс у них наверняка имеется желание отомстить.

Ставка: обе забьют за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 10.80.

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