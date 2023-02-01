Овечкин в погоне за рекордом Гретцки. Сколько голов забьёт россиянин в феврале?

Александр поймал кураж! По графику он должен пройти отметку в 50 голов за сезон, но февраль будет очень коротким.

Совсем недавно Овечкин пропустил встречу с «Вегасом» из-за травмы нижней части тела. У многих возникли опасения на счёт его здоровья. Однако уже в следующей игре с «Колорадо» россиянин провёл на льду 23 минуты и отметился заброшенной шайбой. Затем, в последней встрече в регулярном чемпионате, он помог своему клубу обыграть «Питтсбург» (3:2 Б).

Лучшие прогнозы на сегодня.

В матче с «Пингвинз» Александр также записал на свой счёт один гол. Заброшенная шайба стала для него 32-й в сезоне и 812-й в карьере. Таким образом россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 82 шайб в списке лучших снайперов лиги всех времён. После этого Овечкин принял участие ещё в двух встречах, но не забивал. С 3 февраля НХЛ уходит на перерыв из-за Матчей всех звёзд. Свою следующую игру «Вашингтон» проведёт 11 февраля в 23:30 с «Бостоном».

Календарь не на стороне россиянина, но это — пустяки!

Совсем недавно один американский паблик подсчитал, что если 37-летний хоккеист продолжит в том же темпе, то завершит сезон с 52 шайбами в 81 встрече. Статистика впечатляет, но сколько россиянин сумеет забить в самом коротком месяце года? У «Вашингтона» на февраль запланированы всего лишь 10 матчей. Причём один из них уже завершился без голов для Овечкина.

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С одной стороны, игр очень мало. С другой, постепенно набирает форму Никлас Бекстрём, пропустивший первую половину сезона из-за жуткой травмы. Швед вот уже 16 сезонов является одноклубником, а также нередко — партнёром по звену россиянина. Он ассистировал Овечкину более чем в трети шайб — в 278.

Во встрече с «Питтсбургом» Бекстрём отдал одну голевую передачу и реализовал победный буллит. В послематчевом интервью Овечкин поделился мнением, что с каждой встречей Никлас играет всё лучше и лучше. Думается, швед поможет россиянину достичь отметки как минимум в восемь заброшенных шайб в феврале. Во всех трёх последних месяцах Овечкин забивал не менее девяти голов.

Поставить на то, что Александр забросит в НХЛ в феврале больше 7.5 шайбы можно с коэффициентом 2.10. Суть в том, что пять из девяти оставшихся встреч состоятся на домашнем стадионе «Кэпиталз». И некоторые из них будут с явными аутсайдерами, которые много пропускают. Плюс, будет небольшой перерыв на Матч звёзд. Следовательно, Овечкин сможет перевести дух и устремиться к рекорду Гретцки с новыми силами.

Больше никаких промахов!

Также велика вероятность того, что капитан «Кэпиталз» запишет на свой счёт больше 10 очков в феврале по системе «гол+пас». Поставить на данный результат можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Главное — чтобы одноклубники не подводили Овечкина.

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К слову, в середине второго периода не так давно закончившейся встречи с «Питтсбургом» произошёл любопытный момент. При равном счёте Александр вырезал отменную передачу на Райана Строума. Форварду оставалось лишь замкнуть шайбу в пустые ворота, но он промахнулся и упустил стопроцентный голевой момент.

Овечкин развёл руками, удивляясь, как партнёр по звену смог загубить такой шанс. Так или иначе, за 50 матчей в регулярном чемпионате капитан «Вашингтона» набрал 54 очка по системе «гол+пас». За счёт ранее перечисленных факторов, его результативность вполне может возрасти.

Потому, интересным вариантом для ставки выглядит количество очков у Александра Овечкина в регулярном сезоне НХЛ ТБ 84.5. Поставить на данный результат можно с коэффициентом 2.10. Однако, мы бы не стали заглядывать так далеко наперёд. Всё же, многое может измениться в следующих после февраля месяцах.

Экспресс с коэффициентом 13.22.

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