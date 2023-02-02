Экспресс на 2 февраля с коэффициентом 13.8: Аллегри ведёт «Юве» за трофеем

2 февраля пройдут очередные матчи национальных кубков и чемпионатов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 13.8 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Примеры «Реал» — «Валенсия» 2 февраля

«Валенсия» сейчас в очень сложной ситуации. Клуб расстался с главным тренером Дженнаро Гаттузо, который так и не смог вернуть команду на еврокубковый уровень. Тренера винить сейчас будет сложно, потому что он практически не получал никакого усиления состава, однако результаты были плохими даже на фоне всех финансовых проблем. Теперь от «летучих мышей» сложно ожидать качественной игры, ведь их ждёт неопределённое будущее, связанное с борьбой за выживание.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Гости не выигрывают четыре матча подряд и допустили в них три поражения. «Реалу» необходимо воспользоваться проблемами соперника и одержать уверенную победу. Сейчас подопечным Карло Анчелотти приходится навёрстывать упущенное, ведь в трёх предыдущих встречах в чемпионате они дважды не смогли победить. «Вильярреал» нанёс мадридцам второе поражение в нынешнем сезоне (2:1), а «Реал Сосьедад» грамотно засушил игру (0:0).

В данный момент у «сливочных» не всё в порядке с физической мощью, так как много травм и ротация практически не проводится. В нападении всё вновь завязано на Кариме Бензема. «Реал» до сих пор с крупным счётом выигрывал лишь трижды, поэтому и на сей раз не ждём голевой феерии. В то же время в обороне они постараются сыграть надёжно, а атака «Валенсии» нынче не радует. Основной ставкой возьмём «обе забьют – нет» за 1.88.

Прогноз на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Лацио» 2 февраля

«Ювентус» получил серьезный удар от федерации за финансовые махинации. теперь с мыслями о скудетто можно попрощаться. Если команду отстранят от еврокубков, многие футболисты постараются покинуть клуб. Появились новости о том, что руководство «старой синьоры» не будет против перехода форварда Душана Влаховича в «Манчестер Юнайтед» или «Челси». Явно снизилась мотивация команды — только одна победа в четырёх матчах (два поражения и один ничейный исход).

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Лацио» прибавил после паузы на мировое первенство в Катаре. Маурицио Сарри несколько видоизменил тактическую схему, и команда продлила до пяти встреч беспроигрышную серию (три победы и два ничейных исхода). Постепенно набирает форму главный бомбардир клуба Чиро Иммобиле.

От встречи «Ювентуса» и «Лацио» стоит ждать результативной игры. В пяти последних очных матчах на поле «старой синьоры» было забито минимум три мяча. Рекомендуем изучить ставку «тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 2.10.

Прогноз на матч Суперлиги «Адана Демирспор» – «Фенербахче» 2 февраля

«Адана Демирспор» продолжает удерживаться в верхней части турнирной таблицы, отставая от зоны еврокубков на три очка. После паузы на чемпионат мира бывшая команда Артёма Дзюбы выигрывает каждый второй матч. Статистика встреч на своём стадионе впечатляющая – семь побед и три ничьих.

«Фенербахче» находится в прекрасной форме – пять побед в последних шести матчах. В гостевых играх у «канареек» тоже всё хорошо – те же пять побед в шести матчах, а единственное поражение на чужом поле «Фенербахче» потерпел от действующего чемпиона Турции «Трабзонспора».

Учитывая форму и непобедимость обеих команд дома и в гостях соответственно, высока вероятность ничьей, поставить на которую в букмекерской конторе «Марафон» можно с коэффициентом 3.50.

Экспресс на матчи 2 февраля

Ставка 1: обе забьют – нет в матче «Реал» — «Валенсия» за 1.88.

Ставка 2: ТБ 2.5 мяча в матче «Ювентус» — «Лацио» за 2.10.

Ставка 3: ничья в матче «Адана Демирспор» — «Фенербахче» за 3.50.

Общий коэффициент: 1.88 Х 2.10 Х 3.50 = 13.8.

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