«Северсталь» — «Локомотив». Никаких подарков Разину

Несмотря на то что железнодорожники уже вышли в плей-офф, расслабляться они не будут.

3 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу череповчан в основное время можно с коэффициентом 2.85. На победу ярославцев эксперты предлагают коэффициент — 2.47

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Локомотив» 3 февраля 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Северсталь» — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.10, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.74. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Северсталь» Череповец — «Локомотив» Ярославль (03.02.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 3 февраля запланировано семь встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре череповецкой «Северстали» и ярославского «Локомотива». Матч пройдёт на льду «Ледового дворца» в Череповце, первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

«Северсталь» наконец находится в зоне плей-офф. Недавно клуб обыграл дома «Металлург» (4:1), а до этого в гостях одержал победу в матче с ЦСКА (4:1). После лихорадящей серии с поражениями в четырёх встречах кряду нынешние результаты впечатляют.

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Конечно, седьмая строчка Запада с 60 очками в 58 играх — это не вершина успеха, но хотя бы что-то. Пусть в спину дышат минское «Динамо» с 59 очками в 58 встречах и «Спартак» — тоже с 58 очками. Концовка сезона обещает бурю эмоций. Однако впереди у Разина весьма тяжёлый соперник, поэтому пока мысли сосредоточены на нём.

«Локомотив» в этом сезоне показывает отменные результаты, располагаясь на третьей строчке Западной конференции. Он набрал 78 очков за 59 игр, при этом накануне в гостях обыграл СКА (2:1), хотя до этого дома команда уступила «Автомобилисту» (0:1). Всего же у неё победы в четырёх из шести последних игр. Как и у череповчан, в этом команды схожи.

Подопечные Игоря Никитина дома играют куда лучше, чем на выезде. Железнодорожники одержали победы в четырёх из восьми последних встреч на выезде. У Андрея Разина дома порядок, ведь «Северсталь» проиграла всего в одном из семи последних матчей.

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Однако гости выиграли в четырёх из пяти последних встреч в Череповце. Это будет пятая игра соперников в этом сезоне, и пока железнодорожники не проигрывали череповчанам. Последний матч в Ярославле 13 января закончился со счётом 6:2 в пользу хозяев. С результативностью порядок — это радует.

Сейчас череповчанам нужно набирать очки, поэтому упорной борьбы не избежать, и, скорее всего, в основное время команды не выявят победителя. С одной стороны, есть дополнительный день отдыха у череповчан, а с другой — моральный подъём у железнодорожников после победы в матче со СКА. Как в такой ситуации определиться с фаворитом?

Думается, ставка на то, что «Локомотив» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.14, будет оптимальна. С результативностью у команд порядок, железнодорожники забросили 141 шайбу, а «Северсталь» — 151. При этом ярославцы пропустили 108 шайб, а череповчане 164. Потому гости смотрятся предпочтительнее, ведь в обороне порядок. Даже несмотря на то, что «Локо» уже вышел в плей-офф, мотивация у него осталась.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Северсталь» — «Локомотив» 3 февраля 2023 года

Игорь Никитин в этом сезоне смог дать правильный настрой своей команде. При этом Андрей Разин последние игры тоже провёл весьма неплохо, но история очных матчей на стороне железнодорожников. Однако не будем забывать, насколько «Северсталь» бывает опасной. Подстрахуемся и возьмём ставку на то, что «Локомотив» не проиграет, а тотал будет больше 3.5 шайбы.

Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.14.

Экспресс с коэффициентом 9.05.

Прогноз на матч СКА — «Ак Барс» с коэффициентом 3.26.

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Прогноз на матч ЦСКА — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.78.

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