«Челси» — «Фулхэм». При Абрамовиче было лучше

3 февраля состоится матч 22-го тура АПЛ «Челси» — «Фулхэм». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех «дачников» оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Фулхэм» 3 февраля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Челси» — «Фулхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Фулхэм» (03.02.2023)

Позади уже 21 тур английской Премьер-лиги. На 3 февраля запланирована встреча, которая откроет программу 22-го тура. На стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, местный «Челси» примет «Фулхэм». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Главный арбитр — Стюарт Атвелл.

«Челси» зимой спустил на трансферы больше всех не только в АПЛ, но и во всём мире. На январские приобретения он потратил без малого € 330 млн без учёта бонусов — это больше, чем все клубы немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А, французской Лиги 1 и испанской Ла Лиги вместе взятые.

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Однако все ли приобретения стоят своих денег, и помогут ли они «аристократам» выбраться из кризиса? У многих есть сомнения на данный счёт. Больше прочих смущает Энцо Фернандес. Переход 22-летнего полузащитника стал шестым в списке самых дорогих трансферов в истории футбола.

Фернандес был признан лучшим молодым игроком ЧМ-2022. Безусловно, аргентинец является неплохим футболистом, но, кажется, синие за него сильно переплатили, равно как и за другого новичка — Михаила Мудрика. Так или иначе, теперь у «Челси» восемь новобранцев. Как быстро они адаптируются к требованиям Грэма Поттера — пока не ясно.

Наставник и сам ещё толком не освоился в клубе. За последние 11 туров в чемпионате Англии его подопечные одержали только две победы — во встречах с «Борнмутом» (2:0) и «Кристал Пэлас» (1:0). Также синие четыре раза сыграли вничью. Во всех остальных встречах потерпели поражения, в частности в матче с «Фулхэмом» (1:2).

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«Дачники», в свою очередь, смотрятся в текущем сезоне очень собранно. За последние 12 туров в чемпионате Англии они уступили лишь четыре раза — во встречах с «Манчестер Сити» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (тоже 1:2), «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом» (в обоих случаях 0:1).

Вничью подопечные Марку Силвы сыграли с «Борнмутом» (2:2) и «Эвертоном» (0:0). Во всех остальных матчах они одержали победы, порадовав своих болельщиков качественной командной игрой и результативностью. Не удалось забить «дачникам» только в 3 из 12 этих встреч. И то, во всех трёх случаях три раза им попросту не повезло.

Во встрече с «Ньюкаслом» «дачники» даже могли открыть счёт, на 69 минуте. Однако их лучший бомбардир Александр Митрович не сумел реализовать пенальти. После удара серба мяч попал в опорную ногу и изменил траекторию полёта. Из-за этого взятие ворот не было засчитано.

В двух других матчах — с «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» — «Фулхэму» не позволили отличиться Джордан Пикфорд и Уго Льорис. Голкиперы совершили на двоих 11 сейвов. С «аристократами» у подопечных Силвы вряд ли возникнут подобные проблемы. Дело в том, что сейчас у «Челси» в воротах стоит Кепа Аррисабалага.

Испанец ненадёжен. Неоднократно он пропускал в неочевидных ситуациях, совершая грубейшие ошибки. На другого голкипера — Эдуарда Менди — Грэм Поттер пока что рассчитывать не может. Сенегалец до сих пор пребывает в лазарете. Он восстанавливается после перенесённой операции на сломанном пальце.

Как мы уже отметили ранее, последняя встреча между командами закончилась победой «Фулхэма» и голами с обеих сторон. Однако тот матч проходил на домашнем стадионе дачников. Плюс тогда помешало «аристократам» зацепиться за очки удаление Жоау Феликса. Нападающий получил красную карточку на 58-й минуте матча.

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В этот раз синие наверняка постараются взять реванш. Однако ставить на их победу, на наш взгляд, рискованно. С тех пор, как ушёл Роман Абрамович, «Челси» очень сильно штормит. Проблем очень много, и огромное количество потраченных на трансферы денег решают лишь малую их часть. Предлагаем проверить голы с обеих сторон за коэффициент 1.95.

Прогноз и ставки на матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Фулхэм» 3 февраля 2023 года

«Челси» приобрёл очень много новичков. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, у «аристократов» стало больше ресурсов. С другой, новобранцам наверняка потребуется немало времени на адаптацию. У «Фулхэма» меньше сил, но в текущем сезоне он стабильно доставляет проблемы грандам и регулярно забивает. Последняя очная встреча ознаменовалась голами с обеих сторон. Думается, и в этот раз будет также.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.95.

Экспресс с коэффициентом 7.20.

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