«Аугсбург» — «Байер». Азмун тут ни при чём

Бывший нападающий «Зенита» так и не стал своим в команде из Леверкузена. Клуб выигрывает, но не благодаря ему.

3 февраля состоится матч 19-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» — «Байер». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Байера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Успех «Аугсбурга» оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «Байер» 3 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Аугсбург» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» — «Байер» (03.02.2023)

В Германии футбольный сезон в самом разгаре. Позади матчи 1/16 финала Кубка страны, а также 18 туров Бундеслиги. На 3 февраля запланирована встреча, которая откроет программу 19-го тура. На стадионе «WWK-Арена» в Аугсбурге встретятся местный «Аугсбург» и «Байер». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

Прошлый сезон «Аугсбург» закончил неподалёку от зоны вылета — на 14-м месте. В преддверии текущего он выглядел одним из главных аутсайдеров. Однако стартовали подопечные Энрико Масена довольно неплохо. Они даже обыграли как раз «Байер» (2:1) во 2-м туре, а также «Баварию» (1:0) в 7-м туре.

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Вот только затем команды адаптировались к ритму нового сезона, и всё вернулось на круги своя. За последние девять туров в Бундеслиге команда из Аугсбурга одержала только одну победу — во встрече с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:0). Также она сыграла вничью с «Лейпцигом» (3:3) и «Унионом» (2:2).

Все остальные матчи подопечные Масена проиграли и много при этом пропустили — 20 мячей. Именно проблемы оборонительного характера портят жизнь «Аугсбургу». В нападении у него порядок, о чём свидетельствуют 14 забитых голов за этот же отрезок времени.

Три из них пришлись на долю дортмундской «Боруссии» (3:4) во встрече 16-го тура чемпионата Германии. На домашнем стадионе «Аугсбург» наверняка постарается навязать «Байеру» борьбу. Весьма вероятно, что хозяевам удастся забить гол или два, а вот зацепиться за очки — вряд ли.

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«Байер» очень неудачно начал текущий сезон. Долгое время располагался в нижней части турнирной таблицы. Также «львы» вылетели из Кубка Германии и были в шаге от того, чтобы остаться без евровесны. Вовремя вмешалось руководство. Оно отправило в отставку Херардо Сеоане и назначило на должность главного тренера Хаби Алонсо.

Данное решение оказалось верным. Под руководством бывшего легендарного футболиста «Байер» практически моментально встрепенулся. В последних шести турах «фармацевты» потерпели только одно поражение — во встрече с дортмундской «Боруссией» (0:2).

Во всех остальных «львы» одержали победы. Сначала они обыграли «Унион» (5:0), «Кёльн» (2:1) и «Штутгарт» (2:0). Затем подопечные Алонсо выиграли у «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (3:2) и «Бохума» (2:0). За этот отрезок времени они отметились 14 голами.

Стоит отметить, что во встрече с дортмундской «Боруссией» «львы» не сумели забить только из-за потрясающей игры голкипера соперника Грегора Кобеля. Вратарь совершил шесть сейвов. Он парировал несколько сложных ударов. Также один хороший момент упустил Сердар Азмун. Нападающий появился на поле лишь на 80-й минуте.

Первым же касанием Азмун отправил мяч из выгодной позиции немного выше ворот. Иранец так и не стал своим в клубе из Леверкузена. Он получает мало игровой практики. Некоторые источники утверждают, что из-за этого в ближайшем будущем бывший форвард «Зенита» может вернуться в РПЛ.

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Хаби Алонсо вряд ли будет скучать по Сердару. С большей долей вероятности в предстоящем матче его подопечные одержат результативную победу. П2 + ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60. Пять из восьми последних очных встреч закончились именно так.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «Байер» 3 февраля 2023 года

Из-за проблем оборонительного характера «Аугсбург» потерпел поражения в шести из девяти последних игр в чемпионате Германии. Полагаем, «Байер» одержит победу и забьёт много голов. Под руководством Хаби Алонсо «фармацевты» ощутимо прибавили. Статистика последних очных матчей на стороне их результативной победы.

Ставка: победа «Байера» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.60.

Экспресс с коэффициентом 9.05.

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