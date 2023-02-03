Экспресс на 3 февраля с коэффициентом 7.5: Бердыев начнёт в «Сочи» с поражения

3 февраля пройдут очередные матчи национальных чемпионатов, а также Зимнего кубка РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.5 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» — «Сочи» 3 февраля

Тяжело определить, как поведут себя после длительного перерыва команды, которые сменили тренеров. Товарищеских матчей за зиму они сыграли мало, настоящая подготовка к сезону только начинается. Потенциально «Краснодар» смотрится предпочтительнее. Команда и без того была достаточно сильной, хоть и нестабильной. А тут ещё очень грамотное точечное усиление проблемных позиций. Правда, «быки» никак не усилили оборону, а ведь именно она тянула их вниз.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Огромный опыт Курбана Бердыева должен встряхнуть «Сочи». «Барсы» стремительно откатились с завоёванных в прошлом году позиций, стали слабее и вернулись к статусу середняка. Зато в матчах с их участием не заскучаешь, «Сочи» и забивает прилично, и пропускает очень много.

Рискнём предположить, что «Краснодар» сможет реализовать свой потенциал и дожмёт соперника за счёт мощной игры в атаке. «Сочи» плохо держал удар, а у Бердыева было не так много времени, чтобы перестроить защиту. Предлагаем поставить на победу «Краснодара» за 2.15.

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Фулхэм» 3 февраля

В минувшие дни сотрудникам «Челси» было совсем не до футбола. Клуб активничал на трансферном рынке – отпустил Жоржиньо в «Арсенал» и купил за € 121 млн Энцо Фернандеса из «Бенфики». Всего владельцы «Челси» в зимнее трансферное окно потратили примерно € 330 млн на девять новых игроков, и причиной такого разбрасывания деньгами стали многочисленные травмы и турнирное положение команды.

Последний раз больше одного матча подряд «Челси» выигрывал в середине октября. Следующие 15 официальных игр принесли четыре победы, четыре ничьих и семь поражений. За последние пять туров чемпионата «Челси» забил только три мяча и добыл одну победу.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Примечательно, что одним из проигранных в 2023 году матчей у команды Грэма Поттера был как раз выезд к «Фулхэму» (1:2). В той встрече «синие» обладали подавляющим преимуществом – 20:8 по ударам и 10:3 по ударам в створ, которые потянули на соотношение 2,40 на 0,71 по метрике xG. Однако «Челси» подвёл новичок команды Жоау Феликс, который схлопотал удаление за грубый подкат, после чего нападающий «Фулхэма» Карлос Винисиус забил победный мяч.

У «Фулхэма» нет громких зимних приобретений, потому что в них нет необходимости. Состав сбалансирован, лазарет почти пуст, а команда выиграла четыре из шести матчей в АПЛ после перерыва на чемпионат мира. Правда, две последние встречи «дачники» проиграли. Обидным вышло поражение от «Ньюкасла» (0:1). Александр Митрович поскользнулся и не реализовал пенальти, а единственный мяч «сороки» забили на 89-й минуте. Игра с «Тоттенхэмом» (0:1) также выдалась равной, и всё решило индивидуальное мастерство Гарри Кейна.

За последние 10 официальных матчей «Челси» забил всего пять мячей. Такое же количество голов пропустил «Фулхэм» на отрезке в восемь встреч. В 10 из 12 последних матчей АПЛ с участием «Челси» и в трёх из четырёх последних матчей «Фулхэма» забивалось менее трёх мячей. Громкие приобретения «Челси» помогут сделать матчи этой команды веселее, но это случится позже, а пока поставим на тотал меньше 2.5 мяча за 1.93.

Прогноз на матч Бундеслиги «Аугсбург» – «Байер» 3 февраля

«Аугсбург» имеет лишь два очка отрыва от представителя зоны стыковых матчей — «Бохума». Команда Энрико Масена переживает серьёзный спад. За последние 10 туров Бундеслиги «фуггеры» лишь раз добились максимального результата, а ещё в трёх матчах сыграли вничью. С их беззубой игрой в атаке и проблемами в обороне на положительный результат в грядущей встрече рассчитывать не приходится.

«Байер» под руководством Херардо Сеоане мощно выступил в прошлом сезоне, но не сумел продолжить в том же духе в текущем розыгрыше. В 12 официальных матчах команда потерпела восемь поражений и одержала лишь две победы при двух ничьих. Руководство клуба на игровой кризис отреагировало отставкой швейцарского специалиста.

С Хаби Алонсо у руля не удалось добиться мгновенной стабилизации результатов, но вскоре «аптекари» всё же нашли свою игру. Они постепенно подтянули игру в защите и прибавили в атаке. Игроки наносят по 12,4 удара, из которых 4,9 — в створ ворот. За 18 игр Мусса Диаби с одноклубниками забили 30 мячей, причём 21 гол был забит уже под началом испанского тренера за 10 туров Бундеслиги. И это при том, что Патрик Шик до сих пор травмирован, а Адам Гложек не адаптировался к новым футбольным реалиям. Андрей Лунёв и Сердар Азмун шансов проявить себя не получали.

В последних шести туров «Байер» набрал 15 очков и впервые в текущем сезоне поднялся в верхнюю половину турнирной таблицы. Команда Хаби Алонсо в отличной игровой форме и должна реабилитироваться за осечку в матче с дортмундской «Боруссией». Рекомендуем ставку на победу «Байера» за 1.80.

Экспресс на матчи 3 февраля

Ставка 1: победа «Краснодара» в матче с «Сочи» за 2.15.

Ставка 2: ТМ 2.5 в матче «Челси» — «Фулхэм» за 1.93.

Ставка 3: победа «Байера» в матче с «Аугсбургом» за 1.80.

Общий коэффициент: 2.15 Х 1.93 Х 1.80 = 7.5.

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