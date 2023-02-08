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Кто выиграет Кубок России, расписание матчей, прогнозы на спорт, ставки на футбол бесплатно

Абаскаль готов защищать Кубок России, но у Семака есть своя бразильская система
Михаил Коробов
Кто выиграет Кубок России
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«Спартак» и «Зенит» до конца года будут идти вплотную во всех турнирах.

Как известно, действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финале минувшего розыгрыша он обыграл «Динамо» (2:1). С тех пор многое изменилось в положительную для красно-белых сторону. Под руководством Гильермо Абаскаля они заметно прибавили.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас красно-белые располагаются на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, совсем недавно они точечно усилились двумя защитниками — Алексисом Дуарте и Томашем Таварешем. Также наконец-то стал доступен Бальде Кейта. Новички прекрасно проявляют себя на сборах.

В трёх последних товарищеских встречах красно-белые одержали победы и не пропустили ни одного мяча. Поставить на то, что они сумеют защитить титул, можно с коэффициентом 5.50.

Кто готов побороться за Кубок России?

Помешать красно-белым добраться до финала турнира могут, пожалуй, только наиболее титулованный «Локомотив», «Ростов», «Динамо» или ЦСКА. Хотя железнодорожников можно сразу вычеркнуть из списка конкурентов. Сейчас у них совсем другая задача — выбраться из кризиса и покинуть зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

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«Динамо» и ЦСКА, в свою очередь, в текущем сезоне не могут похвастаться стабильностью. Обе команды отрезками демонстрируют красивый командный футбол. Однако обе не застрахованы от кризиса. Бело-голубым сильно усложняет жизнь нехватка надёжности в обороне, а у красно-синих настоящая катастрофа с реализацией моментов.

Тот же «Ростов», несмотря на меньшее количество ресурсов, куда стабильнее. Сейчас он располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Валерия Карпина прыгают выше собственной головы. Они играют в менее привлекательный футбол, чем соперники, но регулярно добывают очки. Пожалуй, жёлто-синие могут побороться за Кубок России – коэффициент 11.0.

Семак и его бразильская система

Далеко не всем нравится доминирование «Зенита», но последние несколько лет ему нет равных в РПЛ. На данный момент он возглавляет турнирную таблицу. Отрыв от «Спартака» составляет целых шесть очков. Петербуржцы уверенными шагами идут к чемпионству, которое станет для них пятым подряд.

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У сине-бело-голубых огромные ресурсы. Хотя по большей части их успехи обусловлены наличием в составе бразильцев. Кстати, недавно ходили слухи, что Малком может перейти этой зимой в «ПСЖ». «Зениту» удалось не только сохранить всех легионеров, но и подписать ещё одного — Роберта Ренана.

По некоторой информации, за молодым защитником следит мадридский «Реал». Оно и не удивительно, талантливый футболист попал в символическую сборную Южной Америки U20, составленную Международной федерацией футбольной истории и статистики. Поставить на то, что «Зенит» выиграет Кубок России, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60.

Долгосрочный прогноз на Кубок России — 2022/2023

Главными фаворитами турнира, на наш взгляд, выглядят «Спартак» и «Зенит». Кстати, у петербуржцев, так как они идут по Пути регионов, куда больше шансов добраться до финала. Если команды столкнутся в решающем матче, то, скорее всего, петербуржцы одержат победу. История последних очных встреч, статистика и расклад сил в целом полностью на их стороне.

Ставка: «Зенит» выиграет Кубок России за коэффициент 3.60.

Экспресс с коэффициентом 12.02.

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Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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