«Милан» – «Торино». Миранчук играет с умом

10 февраля состоится матч 22-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Торино». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех туринцев оценивается аналитиками в 4.45. Поставить на ничью предлагают за 3.62.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Милан» – «Торино» 10 февраля 2023 года

Букмекеры не верят, что матч «Милан» – «Торино» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.11. Если забьют хозяева сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура Серии А «Милан» – «Торино» (10.02.2023)

Первый матч 22-го тура чемпионата Италии состоится в ближайшую пятницу, 10 февраля. В Милане на стадионе «Сан Сиро» местный одноимённый клуб примет гостей из Турина. Соперники занимают шестое и седьмое места соответственно. Стартовый свисток в матче будет дан в 22:45 мск.

«Милан» практически потерял шансы защитить чемпионство. Отставание от первого места уже слишком большое, а «Наполи» отступать в нынешней форме не намерен. Впрочем, трофей не является приоритетом для команды Стефано Пиоли, ведь главное закрепиться в зоне Лиги чемпионов, что пока тоже не самая простая задача.

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После чемпионата мира «россонери» совсем растеряли былую форму. Конечно, их результаты нельзя было назвать идеальными и раньше, но всё познаётся в сравнении. После минимальной победы в матче с «Салернитаной» (2:1) больше никого обыграть не удавалось. Миланцы теряют очки на протяжении семи последних встреч.

За этот период хозяева смогли лишь дважды добиться ничейного результата — в матчах с «Ромой» (2:2) и «Лечче» (2:2). И даже не столь важны потери, сколько явный игровой регресс. Оборона забыла о надёжности – три гола пропущено от «Интера» в Суперкубке (0:3), четыре — от «Лацио» (0:4) и даже пять — от «Сассуоло» (2:5).

Атака тоже хандрит, ведь последняя игра с «Сассуоло» стала единственной с середины января, когда красно-чёрные смогли забить сами. Отметились Оливье Жиру и Дивок Ориги, а вот у лучшего бомбардира Рафаэля Леау уже давно игра не клеится. Ко всему прочему не становится меньше травм. Поэтому к предстоящему матчу «Милан» подходит не в лучшем настроении.

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Чего совсем не скажешь про «Торино». Гости ещё недавно едва ли могли претендовать на место в первой семёрке, а сейчас они располагаются впритык к чемпиону в турнирной таблице. Да, отставание в восемь очков лишает права на ошибку, но при должном везении туринцы способны добиться большего.

«Быки» в 14 последних матчах во всех турнирах проиграли только «Болонье» (1:2) и «Специи» (0:1), а также «Фиорентине» в Кубке Италии (1:2). В то же время на данном отрезке туринцы дважды обыгрывали «Милан»: сперва в чемпионате, а затем и в кубковом турнире.

Стоит отметить, что всякий раз немало проблем обороне «россонери» доставлял Алексей Миранчук. Российский полузащитник делит первое место в списке бомбардиров команды и второе по голевым передачам – у него результативная линейка 4+3. Алексей является лучшим в составе по продвижению мяча.

«Торино» отправляется в Милан не только на эмоциональном подъёме от хороших результатов, но и с явной целью побороться за очки. Нападение гостей не назвать слишком креативным, однако с реализацией давно всё в порядке. Команда Ивана Юрича забивала хотя бы один мяч почти во всех матчах с середины октября – исключением стала встреча со «Специей».

В такой игре не лучшей идеей будет ставить на результат. «Милан» остаётся очевидным фаворитом у экспертов, однако сейчас его форма не позволяет верить в безоговорочную победу. В то же время «Торино» для очередной сенсации может не хватить класса и мощи. Уверенно можно рассчитывать лишь на обоюдную результативность – оборона хозяев разочаровывает, а «быки» впереди эффективны. Потому хорошо смотрится вариант «обе забьют» с коэффициентом 1.95.

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В последнее время многие стали замечать прогресс Алексея Миранчука. Не остался в стороне Фабио Капелло, который назвал россиянина очень умным футболистом и добавил, что именно он управляет игрой «Торино».

Прогноз и ставка на матч Серии А «Милан» – «Торино» 10 февраля 2023 года

Ещё не так давно данная встреча не могла восприниматься как игра двух равных команд. Однако они располагаются рядом в турнирной таблице и являются конкурентами. «Милан» в новом году всерьёз посыпался – побед почти нет, в защите хаос, и атака не спасает. Тогда как «Торино» регулярно добывает очки и обыгрывал миланцев в двух последних очных матчах. На сей раз победы не ждём, но хотя бы один мяч в ворота хозяев туринцы наверняка отправят.

Ставка: обе забьют за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 9.85.

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