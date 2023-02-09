«Тампа-Бэй» — «Колорадо». Кучеров и Ничушкин пойдут в отрыв

10 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Колорадо». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.27. Успех «Эвеланш» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Колорадо» 10 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Тампа-Бэй» — «Колорадо» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.67, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.20. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» (10.02.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 10 февраля состоятся семь встреч. В одной из них на стадионе «Амали-Арена» в Тампе, померяются силами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

За последние 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ «Тампа-Бэй» потерпела только четыре поражения. Три раза она уступила на выезде — во встречах с «Эдмонтоном» (3:5), «Калгари» (3:6) и «Флоридой» (1:7). Один раз проиграла на домашнем стадионе — в матче с «Сан-Хосе» (3:4 ОТ).

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Во всех остальных встречах подопечные Джона Купера одержали результативные победы в основное время, в частности в игре с лидирующим «Бостоном» (3:2). Одним из главных героев встречи с «Брюинз» стал Никита Кучеров. Нападающий «Лайтнинг» записал на свой счёт хет-трик из результативных передач.

29-летний россиянин пребывает в великолепной форме. Отметившись двумя голевыми пасами в последнем матче в регулярке с «Сан-Хосе», он набрал 75-е (20+55) очко в этом сезоне по системе «гол+пас». Кучеров располагается на третьей строчке в списке лучших бомбардиров НХЛ.

С результативностью у «молний» дела обстоят прекрасно. За 50 матчей они забили 179 голов. Больше только у четырёх команд, включая лидирующий «Бостон». А вот в защите у «Тампа-Бэй» нередко случаются провалы. Несмотря на старания Андрея Василевского, за этот же период она пропустила 152 шайбы, что является худшим показателем среди топ-9 сводной таблицы НХЛ.

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«Колорадо» тоже пока что очень здорово проводит вторую половину сезона. Он потерпел поражения в двух из девяти последних встреч. Сначала «лавины» проиграли в матче с «Анахаймом» (3:5). Затем, уступили в игре с «Питтсбургом» (1:2 ОТ). Также они обыграли в серии послематчевых буллитов «Сиэтл» (2:1 Б).

Всё остальное — результативные победы. Не последнюю роль в успехах сыграли не так давно восстановившиеся от травм лидеры «Эвеланш» — Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин. Россиянин пока что не радует результативностью. После возвращения в состав он забросил пока только одну шайбу и отдал один голевой пас.

Тем не менее вклад Ничушкина нельзя недооценивать. Он очень сильно помогает своей команде, регулярно отрабатывая в защите. За счёт этого Маккиннон получает больше пространства и свободы действий. В последних девяти матчах в регулярке канадец записал на свой счёт три заброшенные шайбы и целых 11 результативных передач.

Выявить фаворита в грядущем матче при таком раскладе, на наш взгляд, не представляется возможным. Хотя, немного предпочтительнее всё же смотрится «Тампа-Бэй». У клуба лучше результаты на дистанции. Плюс встреча состоится на домашнем стадионе «Лайтнинг». До поражения в последнем матче в НХЛ с «Сан-Хосе», они не проигрывали дома в 12 матчах кряду.

С другой стороны, перерыв на Матч звёзд немного выбил «молний» из колеи. После возобновления сезона они потерпели поражения в двух матчах кряду и очень много пропустили. Потому, наилучшим вариантом для ставки выглядит ТБ 6.5 шайбы за коэффициент 2.23. В 9 из 14 последних очных встреч количество заброшенных шайб пересекало данную отметку.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Колорадо» 10 февраля 2023 года

У «Тампа-Бэй» потрясающая линия атаки, но имеются проблемы оборонительного характера. Потому, списывать со счетов заметно прибавивший на последнем отрезке сезона «Колорадо», пожалуй, тоже не стоит. С возвращением лидеров в строй он стал гораздо опаснее. История последних очных встреч на стороне большого количества голов. Ждём от команд результативности и в этот раз.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.23.

Экспресс с коэффициентом 9.28.

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