«Сочи» — «Спартак». Без Гришина стало легче?

9 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Спартак». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 1.81. На победу сочинцев эксперты предлагают коэффициент — 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сочи» — «Спартак» 9 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Сочи» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.35. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Спартак» (09.02.2023)

На 9 февраля в Континентальной хоккейной лиге запланировано большое количество встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между «Сочи» и «Спартаком», который пройдёт на льду стадиона «Большой» в Сочи. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск. Красно-белые не теряют надежду попасть в плей-офф.

«Сочи» в этом сезоне уже дважды сменил главного тренера, но весомых результатов это не принесло. Клуб идёт на последнем месте в общей таблице, набрав 23 очка за 59 игр. Лишь одна победа в девяти последних играх. Накануне команда проиграла в матче с «Динамо» (1:4), а до этого – с «Локомотивом» (0:4).

Плющев: не хочу комментировать глупости Слуцкого.

В обороне серьёзные проблемы, уже 223 пропущенные шайбы, больше всех в лиге на данный момент. Последний раз сочинцы одержали победу в матче со «Спартаком» (4:3). Помогли два больших удаления в первом периоде. Воспользовавшись моментом, гости после первого периода вели со счётом 3:0.

Красно-белые последние встречи проводят не лучшим образом. Всего две победы в семи матчах. При этом накануне команда уступила в матче с «Динамо» Минск (1:3). До этого дома команда проигрывала в матчах с «Нефтехимиком» (2:3) и «Сочи» (3:4). Конечно, это не помогает Заварухину от слова совсем, но 58 очков и девятое место в Западной конференции пока за ним.

Отставание от «Северстали», идущей восьмой, составляет четыре очка. Разброс не такой серьёзный, надо поднажать. Тем более что сейчас можно поквитаться за поражение дома. Конечно, там сыграла череда неудач в первом периоде, и состав пытался выйти из положения. Думается, работа над ошибками была проведена, такого больше не повторится.

Скаутов НХЛ заинтересовал защитник «Торпедо» Конюшков.

Сейчас подопечные Алексея Заварухина сыграют более строго, без ненужных удалений. Это в их же интересах набрать очки с таким соперником, ведь пока у команды с сильными клубами игра не идёт, но здесь можно попытать удачу. Пусть и в истории очных игр статистика разделилась практически поровну.

У «Сочи» 13 побед в 27 встречах, когда «Спартак» выиграл в 14. Однако в Сочи красно-белые выиграли в четырёх из пяти последних матчей. Что весьма неплохо, надежда на положительный исход есть. Конечно, эксперты отдают предпочтение гостям, но мы бы ждали чего-то схожего со встречей в Москве.

Зацепиться за очки хотят обе команды, мотивации гостям не занимать, но проиграть в пяти играх кряду — эмоционально команда подавлена, однако нужно найти в себе силы. При этом лишь в двух из пяти матчей в Сочи тотал был ниже 4.5 шайбы. Поэтому вполне стоит ждать голевой матч сейчас.

Мы бы сейчас проверили ставку на победу «Спартака» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.26. Коэффициент весьма неплохой, у хозяев большие проблемы с обороной, этим можно воспользоваться, красно-белым пора улучшить свою результативность, порадовать себя очками и приблизиться к зоне плей-офф. До конца сезона остаётся всё меньше времени.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сочи» — «Спартак» 9 февраля 2023 года

«Сочи» не радует, и выхода из этой ситуации пока нет, смена тренеров не помогает. У «Спартака» же остаются шансы на плей-офф, но пора набирать очки. В Сочи москвичи чувствуют себя уверенно и не испытывают проблем. Хозяева же с проблемами по всем фронтам, оборона трещит по швам, для красно-белых это шанс улучшить статистику. Потому проверим комбинированный вариант на гостей через тотал больше.

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.26.

Экспресс с коэффициентом 5.54.

Гудачек: все выступления Гашека — это попытка сделать политическую карьеру.

Илья Сорокин признан второй звездой дня в НХЛ.

Малкин вошёл в топ-50 в истории НХЛ по голевым передачам.

Сорокин вышел на первое место в сезоне НХЛ по шат-аутам.