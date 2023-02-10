Экспресс на 10 февраля с коэффициентом 26.5: Миранчук и Абаскаль на коне

10 февраля пройдут очередные футбольные матчи в Европе, а также продолжится Зимний кубок РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 26.5 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ «Спартак» — «Сочи» 10 февраля

«Спартак» удачно проводит межсезонье. Главный тренер пообещал до завершения чемпионата не покидать клуб, а руководство красно-белых предоставило Абаскалю двух талантливых новичков. Речь идёт о защитниках Алексисе Дуарте и Томаше Тавареше. «Спартак» провёл два матча в Зимнем кубке РПЛ. В активе команды нулевая ничья с «Ростовом» и победа над «Краснодаром» 4:0. Голами отметились Мелёшин, Зиньковский, Николсон и Бальде (с пенальти). В турнирной таблице Зимнего кубка РПЛ красно-белые на первом месте с пятью очками в активе.

Новому тренерскому штабу «Сочи» приходится разгребать ворох проблем. Курбан Бердыев продолжает использовать в каждом матче на Зимнем кубке максимальное количество замен, чтобы посмотреть в деле как можно больше игроков. Ему предстоит сформировать основу, а сделать это в условиях дефицита времени довольно сложно. Тем не менее во встрече с «Ростовом» его подопечные доминировали и добились уверенной победы со счётом 3:0. Точными ударами отметились Бурмистров, Джорджевич и Сарвели.

10 лучших прогнозов на сегодня.

На предсезонных турнирах наставники команд регулярно пускаются в эксперименты с составом, и трудно угадать, кто выйдет на поле с первых минут. Поэтому рассмотрим количество забитых мячей. Команды действуют раскованно в нападении и с высокой результативностью. Да и в очных встречах зрители наблюдают много забитых мячей. В четырёх из пяти игр соперники забили минимум три мяча. Весьма перспективно смотрится ставка «тотал больше 3.5 мяча» за 2.55.

Прогноз на матч Серии А «Милан» — «Торино» 10 февраля

Падение действующего чемпиона никак не хочет прекращаться. Некоторые соперники уже открыто смеются с «Милана», который в один момент из кареты превратился в тыкву. В атаке зачастую не получается абсолютно ничего, оборона трещит по швам. Все топовые соперники без особого труда разжились очками в матчах с «россонери».

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Торино» нельзя отнести к топам, но такими темпами он скоро догонит «Милан» и навяжет ему конкуренцию за место в еврокубках. «Быки» стабильный середнячок, с хорошей обороной и слабенькой атакой. Гости забивают мало, но стабильно, а пробить их не так уж и просто, в чём «Милан» уже успел убедиться на собственном опыте.

Нет никаких предпосылок к тому, что «Милан» в один момент решит все свои проблемы и начнёт играть нормально. Команда в психологической яме, из которой просто так не выбраться. «Торино», наоборот, идёт по дистанции ровно и без спадов. Гости из тех команд, которые не упустят шанса разжиться очками в матче с растерявшим форму фаворитом. Предлагаем поставить на победу «Торино» с форой (0) за 3.20.

Прогноз на матч Примеры «Кадис» — «Жирона» 10 февраля

Зимой хозяева набрали неплохие кондиции, они стали чаще набирать очки, особенно в домашних матчах. Играть «Кадис» тоже стал лучше, но, опять же, в меру своих возможностей. Действительно провальный матч у хозяев был только один – последний с «Атлетиком», где баски просто без шансов переехали соперника.

«Жирона» могла сохранить место в верхней половине турнирной таблицы, если бы не два минимальных поражения от «Вильярреала» и «Барселоны». На топов каталонцам замахнуться сложно, но с командами, равными им или более слабыми, гости очки набирают. У «Жироны» очень мощная атака, которая может стать только сильнее, когда освоится Цыганков, уже дебютировавший за новый клуб.

«Жирона» сильнее соперника, но в гостях ей будет сложно доказать своё превосходство. «Кадис» умеет подстраиваться под соперников и нивелировать их сильные стороны. Сейчас хозяева ещё и в хорошей форме. Дома «Кадис» не проигрывает семь официальных матчей подряд, из них пять закончились вничью, тут такой исход тоже очень вероятен. Поставить на него можно с коэффициентом 3.25.

Экспресс на матчи 10 февраля

Ставка 1: ТБ 3.5 мяча в матче «Спартак» — «Сочи» за 2.55.

Ставка 2: победа «Торино» в матче с «Миланом» с форой (0) за 3.20.

Ставка 3: ничья в матче «Кадис» — «Жирона» за 3.25.

Общий коэффициент: 2.55 Х 3.20 Х 3.25 = 26.5.

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