Ислам Махачев — Александр Волкановски: никакой недооценки!

В ночь с 11 на 12 февраля 2023 года в Перте (Австралия) на «RAC Arena» состоится турнир UFC 284. В его главном бою встретятся чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски и чемпион в лёгком дивизионе Ислам Махачев. Начало поединка – не ранее 7:30 мск 12 февраля.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 284 из австралийского Перта можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.



Эксперты считают явным фаворитом российского бойца. Поставить на победу Махачева можно с коэффициентом 1.22. Шансы Волкановски аналитики оценили в 4.60. Также букмекеры предлагают ставку на ничью в поединке – за 65.0. Как видите, аналитики считают, что у россиянина не возникнет проблем. Но среди звёздных экспертов далеко не все думают так же. Изучаем их прогнозы!

За Махачева

Конечно, большинство всё-таки на стороне россиянина, у него слишком много козырей. Так, Хабиб Нурмагомедов считает, что даже длительная подготовка ничего не даст Волкановски.



«В этом бою будет много клинчей, ударов коленями. Алекс будет рассчитывать на свой бокс и пропустит очень много ударов. Ислам быстро заберёт его энергию, уложит на землю и задушит. Клинч и борьба Ислама просто убьют его. Даже если Алекс будет готовиться к бою хоть полгода, Ислам занимается 20 лет», — отметил Хабиб.



Действующий чемпион легкого веса Bellator Усман Нурмагомедов тоже ставит на Махачева.



«Думаю, в первом раунде Ислам будет изучать его, наблюдать за его движениями. А во втором и третьем раундах Ислам покажет Волкановски, кто он на самом деле. Он будет оказывать давление, проведёт тейкдаун, будет удерживать Алекса на земле и, возможно, задушит его.



Ислам — зверь. Поверьте мне, я знаю этого парня. У меня было много спаррингов с ним. У него очень хороший бойцовский IQ, отличное представление о боях. Он на другом уровне», — заявил Усман Нурмагомедов.

Известный российский тяжеловес Bellator Сергей Харитонов предсказывает победу россиянина во втором или третьем раунде.



«Буду болеть за Махачева. Надеюсь на его победу. Не думаю, что бой закончится быстро. Конец можно ждать во втором-третьем раунде», — подчеркнул Харитонов.



А вот экс-боец UFC Рамазан Эмеев считает, что Махачев победит решением судей.



«Ислам – фаворит, но недооценивать Волкановски нельзя. Он не устает, постоянно идёт вперёд. У Ислама будет преимущество в силе, весе и антропометрических данных — он выше, здоровее. Вряд ли у Волкановски получится сделать какой-то приём. Думаю, скорее всего, бой пройдёт до конца, и единогласно Ислам выиграет», — сказал Эмеев.



Пётр Ян считает, что шансы в предстоящем бою — 60 на 40 в пользу Махачева.

«Главным фактором будет физическая мощь Ислама. Многие ребята, которые с Исламом встречались, соприкасались говорят, что он обладает сумасшедшей физической силой. Я думаю, что бой продлится больше трёх раундов. Наверное, больше двух с половиной. Думаю, что закончится он победой Ислама. Даю 60 на 40 в пользу Махачева», — добавил Ян.



Чарльз Оливейра, который совсем недавно проиграл Махачеву, тоже за Ислама.



«Если Ислам разорвёт дистанцию и быстро переведёт противника на землю, то на этом всё. Алексу необходимо оставаться на ногах, контролировать дистанцию и наносить удары. Мне кажется, что Ислам непременно возьмёт верх и деклассирует Волкановски», — подчеркнул Оливейра.



Ну а короче всех высказался Ян Блахович.



«Сейчас Ислама точно никто не сможет остановить. Посмотрите на то, что он сделал с Чарльзом Оливейрой, и все остальные споры о скорости, тактике, борьбе и опыте обоих уйдут на второй план», — заявил Блахович.

За Волкановски

Несмотря на то что большинство ставит на Махачева, у Алекса Волкановски тоже есть своя поддержка. К примеру, на него ставит ветеран UFC Рафаэль дос Аньос.



«Я не согласен, что Волкановски обречён. Напротив, я вижу у Алекса реальный шанс удивить Ислама. Я думаю, ему удастся шокировать мир и победить по очкам».

Надеюсь, Волкановски тренировался с дзюдоистами. Если он это делал, у него есть классный шанс избежать тейкдаунов и доминировать над Исламом за счёт ног и скорости», — сказал дос Аньос.



Кори Сэндхаген тоже на стороне австралийца.



«Я буду болеть за Волкановски, но не потому, что мне не нравится Ислам, а потому, что нравится Алекс. Мне кажется, он может удивить. Помню, как он дрался с Мендесом или Альдо и ему провели тейкдаун, а он быстро встал. Меня поразило то, как мощно это было.



Полагаю, что в борьбе Волкановски лучше, чем думают люди. Я не думаю, что у Махачева будет эффективный контроль в партере, уверен, что Алекс заберёт несколько раундов», — отметил Сэндхаген.



Претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл долго колебался, но всё же выбрал Алекса Волкановски.



«Очень сложно ставить против Ислама Махачева, но я давно говорю, что Волкановски — это лидер pound-4-pound, и в этом бою отдаю своё предпочтение именно ему. Он просто должен сохранять свою лёгкость движений, лёгкость ног, постоянно наносить удары, работая вторым номером. Если он сможет диктовать свои условия, то он победит», — подчеркнул Хилл.

Не определились

Есть и такие эксперты, которые не смогли однозначно назвать победителя. Так, Майкл Чендлер уверен, что шансы бойцов равны.



«Шансы я расцениваю как 50 на 50. За свою карьеру Алекс выходил из очень трудных ситуаций, менял план в середине боя, использовал бойцовские инстинкты и IQ. Но если Ислам сможет навязать ему свою игру в партере, то он победит досрочно. Волкановски же хорош во всех аспектах. Он может полностью перевернуть бой во втором-третьем раундах. И если австралиец остановит тейкдауны Ислама и будет держать высокий темп, то точно перебьёт его по очкам и выиграет решением», — добавил Чендлер.



Британский боец UFC Леон Эдвардс тоже не смог определиться.



«Трудно давать прогнозы. Конечно, я тренировался с Исламом. Могу сказать, что борец он обалденный, но Волкановски сейчас на такой волне. Он набрал такой темп, что не знаю. Я бы на этот бой денег не поставил», — заявил Эдвардс.



Как видите, мнения разошлись. Что ж, победит сильнейший, а на кого ставить, вы наверняка уже решили. Удачных ставок!