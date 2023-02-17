Экспресс на 17 февраля с коэффициентом 12.34: Тарасенко обживается, а Кравец в гневе

У Панарина появился классный напарник, а в «Авангарде» тренер рвёт и мечет после поражения в матче с «Салаватом». Зато у Хвичи всё хорошо!

После громких событий в Лиге чемпионов и Лиге Европы трудно переключиться на что-то другое. Однако есть и другие турниры, на которые стоит обратить внимание. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.34 из матчей, которые пройдут 17 февраля.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Нефтехимик» 17 февраля

«Авангард» не слишком удачно провёл последние встречи. Только две победы одержали «ястребы» в последних шести матчах регулярного чемпионата. По этой причине они уже не претендуют на первое место на Востоке. Из реальных целей — борьба за вторую строчку. У занимающего её «Салавата Юлаева» 79 очков, а у «ястребов» — 77, при одной игре в запасе.

«Нефтехимик» выжал безупречную серию из побед в трёх матчах и потеснил «Амур» с восьмой строчки Восточной конференции. На последнюю путёвку в плей-офф претендует также «Трактор», который является аутсайдером гонки. У основных конкурентов же равное количество очков (по 67), но у клуба из Хабаровска одна игра в запасе.

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Функции лидера команды в последних встречах взвалил на себя защитник Илья Хохлов. Он трижды поразил ворота магнитогорского «Металлурга» в последней встрече и принёс «Нефтехимику» важную победу со счётом 4:2.

Результат крайне важен для каждой из команд. Поэтому ожидаем максимальной самоотдачи и жёсткой борьбы. Хоккеистам «Авангарда» удобен стиль соперника, поэтому они выиграли пять очных встреч подряд на домашней арене. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Авангарда» с форой (-1) за 1.97. К тому же Кравец очень зол из-за поражения в последней встрече. Он рвал и метал на пресс-конференции.

Прогноз на матч Серии А «Сассуоло» — «Наполи» 17 февраля

«Нероверди» сейчас набрали хорошую форму и не проигрывают четыре матча подряд, хотя три из них были с очень серьёзными соперниками. «Сассуоло» наконец смог мощно раскрыть свою атаку, которая в первой половине сезона по большей части работала вхолостую. Девять голов в четырёх последних матчах – отличный результат для бывшего аутсайдера.

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«Наполи» на такой же успешной серии, но уже из четырёх побед. Пока команда Лучано Спаллетти уверенно набирает очки, преследователи отстают всё сильнее. Уже сейчас чемпионству «Наполи» ничего не угрожает, 15 очков отрыва от «Интера» позволяют неаполитанцам бросить все силы на Лигу чемпионов.

В этом может быть шанс для хозяев. Отчасти недооценка, возможная ротация «Наполи», да и сам «Сассуоло» при этом в хорошей форме. «Нероверди» могут попытаться зацепиться за очки. Игра наверняка получится результативной, «Наполи» сам по себе забивает много, а в этом матче может и пропустить гораздо больше обычного. Можно поставить на тотал больше 3.5 мяча за 2.40.

Прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Рейнджерс» 18 февраля

«Эдмонтон» смог прийти в себя после неубедительного начала сезона и постепенно приближается к тем позициям, на которых его ожидали видеть. «Нефтяники» долгое время были вне зоны плей-офф, но сейчас закрепились на шестой строчке и готовы двигаться дальше. «Ойлерз» немного сбавили обороты, проиграв три из четырёх последних матчей, но всё равно остаются опасными для любой команды НХЛ.

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«Рейнджерс» вышли на серию из шести побед, по ходу которой не забрасывали менее четырёх шайб за игру. Все соперники были серьёзными, но Панарина и компанию это не смутило. А после удачного домашнего отрезка они не сбавили обороты и продолжают побеждать в гостях. На этой неделе уверенно обыграли «Каролину» и «Ванкувер». К тому же теперь у Панарина есть классный напарник — Тарасенко. Вместе они смогут продлить серию побед.

«Эдмонтон» почти всегда высоко котируется букмекерами, но не всегда оправдывает ожидания. «Рейнджерс» сейчас играют лучше, увереннее и даже забивают больше, хотя именно «нефтяники» за весь сезон забросили больше всего шайб. В этом матче у гостей хорошие шансы на победу, поставить на «Рейнджерс» можно с коэффициентом 2.61.

Экспресс на матчи 17 февраля

Ставка 1: победа «Авангарда» с форой (-1) в матче с «Нефтехимиком» за 1.97.

Ставка 2: тотал больше 3.5 мяча в матче «Сассуоло» — «Наполи» за 2.40.

Ставка 3: победа «Рейнджерс» в матче с «Эдмонтоном» за 2.61.

Общий коэффициент: 1.97 Х 2.40 Х 2.61 = 12.34.

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