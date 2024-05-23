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Букмекеры оценили шансы Словакии выбить Канаду в четвертьфинале ЧМ-2024

Букмекеры оценили шансы Словакии выбить Канаду в четвертьфинале ЧМ-2024
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23 мая в Праге состоится матч четвертьфинала ЧМ-2024 Канада — Словакия. Начало игры запланировано на 17:20 мск.

Букмекеры не сомневаются в победе «кленовых листьев»: поставить на победу канадцев по итогам основного времени можно с коэффициентом 1.38. Шансы словаков оценили в 6.90. Ставки на ничью после 60 минут игры принимаются за 6.40.

Аналитики ожидают от команд высокой результативности: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.97. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.85.

Итоговая победа сборной Канады оценивается в 1.16, это примерно 84% вероятности. Если в полуфинал чемпионата мира пробьётся Словакия, сыграет коэффициент 6.00 (16%).

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