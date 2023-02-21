«Ливерпуль» — «Реал». Испанцы продолжат свою удачную серию

21 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» (Мадрид). Начало игры — в 23:00 мск. Букмекер «Фонбет» отдаёт предпочтение хозяевам: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех испанцев аналитики оценили в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 21 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской конторы «Фонбет» считают, что матч «Ливерпуль» — «Реал» (Мадрид) получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62. А если вы скачаете приложение «Фонбет», то получите фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» (21.02.2023)

В ремейке финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» и «Реал» сойдутся на «Энфилде» во вторник вечером в первом матче 1/8 финала главного еврокубкового турнира. В прошлом сезоне «Реал» обыграл «Ливерпуль» в решающем матче со счётом 1:0 благодаря голу Винисиуса Жуниора. Смогут ли «бланкос» снова доказать свое превосходство над английским гигантом или на этот раз команда Юргена Клоппа возьмёт реванш?

Начнём с хозяев, «Ливерпуля», который забронировал себе место в плей-офф, заняв второе место в группе А. Команда Клоппа набрала 15 очков — столько же, сколько и «Наполи». «Красные» выиграли пять из шести своих матчей на групповом этапе, забив 17 голов и пропустив шесть.



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«Ливерпуль» подходит ко вторничному матчу с победами с одинаковым счётом 2:0 над «Эвертоном» и «Ньюкаслом». Сейчас команда занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. Хотя подопечные Клоппа крайне нестабильны в этом сезоне, они проиграли только 3 из 19 последних встреч в Лиге чемпионов.



Что касается «Реала», то они заняли первое место в группе F, на одно очко опередив «РБ Лейпциг». Испанцы проиграли лишь один из шести матчей в группе. Испанский гранд забил два и более голов во всех четырёх своих победных встречах на групповом этапе, обеспечив себе первое место благодаря разгрому «Селтика» со счетом 5:1 в 6-м туре.

В Ла Лиге команда Анчелотти выиграла 2:0 у «Осасуны» в последнем туре. В целом по сезону у «Реала» 16 побед в 22 матчах в этом сезоне. Тем не менее они по-прежнему отстают от «Барселоны» на восемь очков. Догнать каталонцев будет сложно, поэтому основной целью «Реала» станет Лига чемпионов.



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Нужно отметить, что «Реал» успешно играет с «Ливерпулем». Испанцы выиграли у англичан пять из шести последних матчей. В 2009 году мерсисайдцы дважды победили «Реал», но с тех пор беспроигрышная серия мадридцев составляет шесть игр.



У «Ливерпуля» точно не сыграют травмированные Луис Диас и Тьяго Алькантара, а выход Ибраимы Конате и Дарвина Нуньеса под большим вопросом. Что до «Реала», то здесь есть вопросы по поводу физической формы Карима Бензема, но, скорее всего, он получит игровое время. А вот Тони Кроос, Ферлан Менди и Орельен Тчуамени выбыли из строя.



Несмотря на то что в последние недели «Ливерпуль» нащупал свою игру, статистика — вещь упрямая, «Реал» удачно играет с командой Клоппа. Учитывая этот факт, поставим на то, что «Реал» уедет с «Энфилда» с небольшим преимуществом в первом матче. Поставить на победу испанцев в один мяч можно у букмекера «Фонбет» с коэффициентом 5.00. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и использовать для этой ставки фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Реала» в один мяч за 5.00.

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