«Айнтрахт» — «Наполи». Хвича примет новый вызов

«Не как Месси, а как Кварацхелия» — грузин неповторим и готов пошуметь в плей-офф Лиги чемпионов.

21 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Наполи». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение итальянскому клубу. Поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17, а шансы «Айнтрахта» оценены в 3.40. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Наполи» 21 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Айнтрахт» — «Наполи» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.08. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.68. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Наполи» (21.02.2023)

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Наполи» состоится 21 февраля во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк». Артур Соареш Диаш в 23:00 мск даст стартовый свисток.

«Айнтрахт» после прошлогодней победы в Лиге Европы доказывает, что способен на большее. Благодаря качественной точечной трансферной кампании «орлы» заметно прибавили. Команда Оливера Гласнера лишь в пяти матчах Бундеслиги не сумела набрать очки. Располагается клуб на шестом месте, отставая от лидирующей «Баварии» всего на пять очков.

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Взаимопонимание в связке Даити Камады и Рандаля Коло Муани вышло на пик. Игроки хорошо себя чувствуют в разных ролях. Японец забил семь голов и отдал четыре ассиста. Своими результативными действиями он единолично помог команде набрать очки в пяти матчах Бундеслиги. Французский форвард забил 10 голов и отдал столько же голевых передач. Он самый результативный игрок Бундеслиги по системе «гол+пас».

Подопечные Оливера Гласнера хороши в домашних матчах. За последние 10 игр на стадионе «Дойче Банк Парк» они лишь раз проиграли ― дортмундской «Боруссии» (1:2). Вничью завершилась встреча с «Тоттенхэмом» (0:0). Остальные восемь матчей они выиграли.

«Наполи» неудержим. За 23 тура Серии А команда Лучано Спаллетти потерпела лишь одно поражение — в матче с «Интером» (0:1), после которого выиграла семь следующих встреч первенства Италии с суммарным счётом 19:2. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 15 очков.

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«Наполи» — лучшая команда Серии А по большинству атакующих метрик. Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия эффективно распоряжаются голевыми моментами. В 23 играх подопечные Лучано Спаллетти забили 56 голов. Лишь в пяти матчах чемпионата Италии они забивали меньше двух мячей.

Нигерийский нападающий пребывает в превосходной игровой форме. Он забил в семи последних матчах Серии А. Таким образом, Осимхен установил новый рекорд «Наполи» по продолжительности голевой серии, превзойдя достижение Гонсало Игуаина. Аргентинский форвард в сезоне-2015/2016 забивал в шести матчах подряд.

Его напарник по атаке Хвича Кварацхелия проводит не менее впечатляющий сезон. Бывший полузащитник «Рубина» с девятью результативными передачами возглавляет таблицу ассистентов Серии А. Владелец команды Аурелио Де Лаурентис уже повесил на грузинского нападающего ценник в € 100 млн. Примечательно, что прошлым летом он перешёл из батумского «Динамо» за € 10 млн.

Подопечные Лучано Спаллетти также отличаются надёжной игрой в защите. В 23 турах чемпионата Италии они пропустили лишь 15 голов и в 11 матчах сохранили собственные ворота в неприкосновенности. Среди клубов топ-5 чемпионатов Старого Света лишь «Барселона» пропустила меньше — семь мячей.

«Наполи» в чемпионате на 15 очков оторвался от ближайшего преследователя. Команда Лучано Спаллетти может полностью сосредоточиться на Лиге чемпионов и впервые в современной истории пройти дальше первого раунда плей-офф. Лидеры команды находятся в отличной игровой форме и готовы на футбольные подвиги. Мы рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Наполи» за 2.17.

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Отметившись забитым мячом в игре с «Сассуоло» (2:0), Хвича Кварацхелия забил свой 10-й гол в Серии А и стал самым молодым игроком «Наполи» с 10+ голами за сезон с 1930 года. Сёмин прокомментировал это событие, сказав, что грузин забил редкий по красоте гол. Кроме того, он добавил: «Забил, как Месси? Нет, он забил, как Кварацхелия!»

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Наполи» 21 февраля 2023 года

Обе команды хороши в атаке, но «Наполи» заметно лучше соперника действует в обороне. Команда Лучано Спаллетти пребывает в отличных игровых кондициях. Лидеры атаки на пике формы и способны пробить брешь в обороне «Айнтрахта». «Партенопейцы» выиграли пять последних матчей с суммарным счётом 12:1 и мотивированы развить успех. Мы бы присмотрелись к ставке на победу «Наполи» за 2.17.

Ставка: победа «Наполи» за 2.17.

Экспресс с коэффициентом 14.40.

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