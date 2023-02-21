«Айнтрахт» — «Наполи». Осимхен с Хвичей устроят голевую феерию во Франкфурте

21 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Наполи». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекер «Фонбет» в своей линии отдаёт предпочтение итальянскому клубу. Поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17, а шансы немецкого «Айнтрахта» оценены в 3.40. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Наполи» 21 февраля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Айнтрахт» — «Наполи» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.08. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.68. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.20. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Наполи» (21.02.2023)

1/8 финала Лиги чемпионов продолжается. 21 февраля состоится встреча между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Дойче Банк Парк» Хозяева поля занимают шестое место в Бундеслиге, а гости уверенно лидируют в Серии А.

Франкфуртский «Айнтрахт» подходит к игре после домашней победы 2:0 над бременским «Вердером» в Бундеслиге на выходных. «Айнтрахт» не проиграл 10 из последних 11 матчей, а ещё франкфуртцы выиграли три из четырёх своих последних встреч.

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Что касается Лиги чемпионов, то «Айнтрахт» не знает поражений в четырёх из пяти последних матчей в этом соревновании. Немцы на групповом этапе дважды обыграли «Марсель», а также победили лиссабонский «Спортинг» — 2:1. Отметим, что в трёх матчах Лиги чемпионов подряд «Айнтрахт» забивал как минимум дважды. Во всех трёх этих встречах был пробит тотал больше 2.5.



«Наполи» отправляется в Германию, обыграв на выходных «Сассуоло» на выезде — 2:0. Оба гола неаполитанцы забили в первой половине матча. «Наполи» уверенно лидирует в Серии А, отрыв от ближайшего преследователя — 15 очков. Неаполитанцы идут на серии из пяти побед в чемпионате Италии. Удалось обыграть «Рому» и «Кремонезе» дома, а также «Салернитану», «Специю» и «Сассуоло» на выезде. Единственная ложка дёгтя: поражение от «Кремонезе» в серии пенальти в Кубке Италии.

В Лиге чемпионов «Наполи» выиграл пять из шести матчей на групповом этапе. Они по два раза обыграли «Аякс» и «Рейнджерс», а также разгромили дома «Ливерпуль».

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В предстоящей игре «Айнтрахт» не сможет рассчитывать на травмированных Себастьяна Роде и Эрика Эбимбе. «Наполи» отправляется в поездку без нападающего Джакомо Распадори, который выбыл до марта с мышечной травмой.



В этой игре должно быть много голевых моментов. Мы ожидаем, что обе команды смогут отличиться. В нынешнем сезоне «Наполи» — самая яркая команда в Европе, подопечные Лучано Спаллетти в полном порядке. Поэтому отдаём предпочтение им. Поставить на победу итальянцев при условии, что обе команды забьют, можно у букмекера «Фонбет» с коэффициентом 3.95. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать на этот матч.



Ставка: победа «Наполи» и обе забьют за 3.95.

Экспресс с коэффициентом 4.79.



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