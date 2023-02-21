«Норвич» — «Бирмингем». Хороший день для хозяев

21 февраля состоится матч Чемпионшипа «Норвич» — «Бирмингем». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекер «Фонбет» отдаёт предпочтение хозяевам: поставить на победу команды Давида Вагнера можно с коэффициентом 1.65. Успех гостей аналитики оценили в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Норвич» — «Бирмингем» 21 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской конторы «Фонбет» считают, что матч «Норвич» — «Бирмингем» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90. А если вы скачаете приложение «Фонбет», то получите фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Чемпионшипа «Норвич» — «Бирмингем» (21.02.2023)

«Норвич» и «Бирмингем» встретятся в Чемпиошипе во вторник вечером. Эти команды в турнирной таблице разделяет лишь восемь очков.

После того как «Норвич» снова опустился в Чемпионшип, команду лихорадит. Сейчас клуб занимает девятое место, но от плей-офф его отделяют всего три очка: сезон во второй по силе лиге Англии крайне непредсказуем.



Отец Захаряна опроверг переход сына в «Галатасарай».



«Канарейки» выиграли только 13 матчей в лиге, а уступили в 12. В то же время они сыграли вничью семь раз, забили 43 гола и пропустили 36. В прошлом туре команда Давида Вагнера сыграла вничью 0:0 с «Уиганом». До этого были победа над «Халлом» и поражения от «Бристоль Сити» и «Бёрнли». «Норвич» лихорадит: достаточно взглянуть на январскую форму команды. Выездные победы над «Престоном» (4:0) и «Ковентри» (4:2), но при этом домашние поражения от «Уотфорда» (0:1) и «Блэкберна» (0:1). Но, даже несмотря на такие перепады в игре, команда сохраняет шансы на попадание в плей-офф.

Что касается «Бирмингема», то они находятся на 18-м месте и имеют всего 10 побед в 32 играх. Более того, они забили только 37 мячей, пропустили 42 гола и проиграли 14 матчей: больше поражений в Чемпионшипе только у четырёх команд.



«Зенит» собирается провести товарищеский матч с «Фенербахче».

«Бирмингем» ужасно начал 2023 год и опустился близко к зоне вылета. Поставим на победу «Норвича» и ТБ 2.5. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 2.70. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей.



Ставка: победа «Норвича» и ТБ 2.5 за 2.70.

Экспресс с коэффициентом 4.79.



Бикфалви: за столько лет в этой стране я уже стал русским.



Глава Ла Лиги поставил ультиматум президенту «Барселоны».



Месси не собирается продлевать контракт с «ПСЖ».