«Спартак» — ЦСКА: самая крупная ставка на матч КХЛ

Есть ли хоть какие-то шансы у красно-белых?

22 февраля «Спартак» и ЦСКА в четвёртый раз в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги сойдутся в московском дерби. Начало матча — в 19:30 мск. Букмекерская компания PARI оценила шансы обеих команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

«Спартак» лишь раз в текущем сезоне одержал победу в матче с ЦСКА (2:1), в то время как армейцы обыгрывали красно-белых дважды (3:2, 4:2). Эксперты PARI считают ЦСКА фаворитом и в предстоящей встрече. Поставить на победу красно-синих с учётом овертайма и серии буллитов можно с коэффициентом 1.50, что составляет 63% вероятности. Успех «Спартака» котируется за 2.60 (около 37%).

Победа ЦСКА в трёх периодах оценивается в 2.02. Поставить на триумф красно-белых в основное время можно с коэффициентом 3.60.

Ничья — самый маловероятный исход основного времени. У «Спартака» и ЦСКА лишь семь раз в истории очных встреч (64 игры) был зафиксирован равный счёт после трёх периодов. Коэффициент на ничью — 3.95.

Клиенты PARI уверенно ставят на победу армейцев — около 97% от всего объёма ставок на исход встречи в основное время приходится на ЦСКА.

Московские дерби между «Спартаком» и ЦСКА нередко бывают результативными. В 7 из 10 последних матчей команды забивали друг другу не менее пяти голов. Аналитики PARI считают, что и предстоящая игра может стать богатой на заброшенные шайбы. Тотал больше 4.5 котируется за 1.70. А коэффициент на тотал больше 5.5 шайбы — 2.30.

Сделать ставку можно и на точный счёт в этом матче. Самый вероятный результат основного времени игры — счёт 3:2 в пользу армейцев или ничья 2:2. Эти исходы котируются за 13.0. Заключить пари на победу «Спартака» со счётом 3:2 можно с коэффициентом 17.0.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч – 250 000 рублей на победу ЦСКА в основное время с коэффициентом 2.00.

ЦСКА идёт на втором месте в Западной конференции КХЛ. На счету армейцев из Москвы 90 очков после 65 игр. «Спартак» идёт вне зоны плей-офф — на девятом месте. Красно-белые заработали 64 очка в 66 матчах.