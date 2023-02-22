«Монако» — «Байер». Головин огорчит Азмуна ещё раз

23 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Монако» — «Байер». Начало – в 20:45 мск. Эксперты «Фонбет» уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов можно с коэффициентом 2.32. Успех немцев оценивается в 2.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.68.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Монако» — «Байер» 23 февраля 2023 года

В «Фонбет» не сомневаются, что встреча «Монако» — «Байер» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если обе команды забьют, то сыграет коэффициент 1.61. Вы можете скачать приложение «Фонбет», получить фрибет 2000 рублей и использовать его на эту игру.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Монако» — «Байер» (23.02.2023)

«Монако» подходит к ответному матчу Лиги Европы с леверкузенским «Байером» с выездной победой 3:2. Причём по ходу матча монегаски проигрывали 1:2, а победный мяч смогли забить в компенсированное время. Теперь задача для команды Филиппа Клемана стала куда проще.

Правда, на своём поле леверкузенский «Байер» доминировал, нанеся 17 ударов, восемь из которых пришлись в створ. Но сможет ли команда Хаби Алонсо отыграться на выезде?

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«Монако» выходит на второй матч после победы над «Брестом» со счётом 2:1, голы забили Александр Головин и Мирон Боадю. Победная серия монегасков достигла уже пяти матчей, а беспроигрышная — восьми. Проигрывал «Монако» в последних 16 матчах лишь дважды.

Прямо сейчас Головин и компания идут на третьем месте в Лиге 1, отставание от лидирующего «ПСЖ» — семь очков. Кажется, можно осторожно начинать мечтать как минимум о медалях.

С другой стороны, «Байер» в последнем туре потерпел поражение от «Майнца» со счётом 2:3, несмотря на то что дважды выходил вперёд по ходу матча. Леверкузен проиграл четыре из пяти последних матчей. А в двух последних играх команда Хаби Алонсо пропускала по три гола. В Бундеслиге «Байер» идет на 10-й строчке, отставая от «Баварии» на 16 очков. Лига Европы — последний шанс выиграть что-то в этом сезоне.

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Если посмотреть на личные встречи, то у «Монако» в последних пяти матчах три победы, а у «Байера» всего одна. В последних трёх матчах команды забили суммарно 10 голов. Кажется, мы вправе ждать результативный футбол в четверг.

В списке травмированных у «Монако» числятся Рубен Агилар, Гильермо Марипан, Желсон Мартинш, Кевин Фолланд и Вандерсон. Что касается «Байера», то на ответный матч они выйдут без травмированных Муссы Диаби и Чарлеса Арангиса.

Учитывая победу в выездной встрече, успешную серию и домашние трибуны, у «Монако» не должно возникнуть проблем в ответной игре. Рекомендуем ставку на то, что монегаски забьют как минимум трижды. «Фонбет» даёт коэффициент 3.90 на этот исход. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Ставка: индивидуальный тотал «Монако» больше 2.5 за 3.90.

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