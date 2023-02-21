«Лейпциг» — «Ман Сити». Холанд оправдает объявленный ценник

Агент Эрлинга уверена, что он уже стоит € 1 млрд, но это ещё нужно доказать в Лиге чемпионов.

22 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» – «Манчестер Сити». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу клуба из Манчестера можно с коэффициентом 1.76. Успех немецкого клуба оценивается аналитиками в 4.50. На ничью предлагают поставить за 3.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Манчестер Сити» 22 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лейпциг» – «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Манчестер Сити» (22.02.2023)

В ближайшую среду, 22 февраля, состоятся два матча плей-офф Лиги чемпионов. Один из них пройдёт в Лейпциге, где одноимённый клуб на стадионе «Ред Булл-Арена» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток в матче будет дан в 23:00 мск.

После увольнения Доменико Тедеско из «Лейпцига» команда заиграла так, как, казалось бы, было невозможно с таким количеством потерь. За 23 последних матча во всех турнирах у «быков» всего три поражения. В сентябре календарь преподнёс только принявшему управление Марко Розе «Боруссию» М (0:3) и «Реал» (0:2), но затем новый тренер выдал серию из 18 игр без поражений.

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В позапрошлом туре Бундеслиги очередной удар «быкам» нанёс «Унион» (1:2), но та встреча не должна служить ориентиром. «Лейпциг» прекрасен в позиционном нападении и в обороне. Структура Розе позволила раскрыться Йошко Гвардиолу и Ксаверу Шлагеру, отлично разрушающим целостность доминирующих команд в центре поля.

Главное опасение перед матчем у хозяев связано с кадровыми проблемами. Они хорошо научились справляться без трёх основных игроков – голкипера Петера Гулачи и нападающих Даниэля Ольмо и Кристофера Нкунку. С октября почти не пропускали больше одного мяча за матч, а средняя результативность равна двум голам. Однако то, что терпимо в немецком чемпионате, может стать критичным в ЛЧ.

И если в обороне ресурсов по-прежнему хватает, то впереди тягаться с фаворитом едва ли получится. Вероятность возвращения Нкунку высока – француз уже отыграл 20 минут в матче с «Вольфсбургом» в выходные (3:0). С ним у Розе есть шанс навязать Гвардиоле сопротивление в открытом стиле игры. Нкунку забил 17 голов в сезоне, что вдвое больше любого одноклубника, а в ЛЧ уже приносил победы в матчах с «Селтиком», «Реалом» и «Шахтёром».

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«Манчестер Сити» сейчас вынужден справляться с безумным графиком. С середины февраля у «горожан» запланированы семь матчей в режиме каждые три дня. Но самое главное, что шесть из них подряд предстоит провести на выезде. Первые осечки уже пошли – после победы во встрече с «Арсеналом» (3:1) гости оступились с «Ноттингемом» (1:1), вновь отпустив «канониров» в таблице АПЛ.

Хосеп Гвардиола до сих пор пытается привыкнуть к полноценной структуре игры с чистым форвардом. Эрлинг Холанд забивает почти в каждом матче, а на его счету уже 32 мяча во всех турнирах, и его место на острие не подвергается сомнениям. Тренер активно экспериментирует и с парой форвардов вместе с Альваресом, и даже периодически оставляет на скамейке Кевина Де Брёйне.

«Манчестер Сити» проводит неоднозначный сезон, но он всё ещё хорош. В АПЛ клуб лучший почти по всем показателям: количество ударов, качество передач и даже процент выигранных единоборств. В матчах, когда у Хосепа всё идёт по плану, он не оставляет соперникам шансов. В половине матчей сезона гости забивали минимум три гола.

В «Ман Сити» не самые лучшие времена – сложная чемпионская гонка, разбирательство по финансовым нарушениям и необязательные осечки. И всё же Лига чемпионов затмевает всё. Голкипер гостей Эдерсон перед матчем отметил, что все в клубе хотят выиграть турнир и сделают всё возможное.

Начать предстоит с «Лейпцига», что выглядит не самой лёгкой, но разрешимой задачей. Сложный график «горожан» только начинается, поэтому с физической формой у них всё в порядке. Гвардиола постарается сразу оказать давление на «быков», и если хозяева быстро пропустят, им придётся ввязаться в открытый стиль игры. Тем более с Нкунку в основе. Берём ставку «гости не проиграют и «обе забьют» за 2.00.

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После ничейного результата в последнем матче АПЛ с «Ноттингем Форест» Гвардиола был уверен, что «Ливерпуль» играл гораздо лучше, и он прав — статистика свидетель. Также он добавил, что после встречи ничего не сказал своим подопечным, потому что после таких результатов лучше просто уйти молча. В свою очередь, заговорила агент Холанда, утверждая, что он уже стоит € 1 млрд.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити» 22 февраля 2023 года

«РБ Лейпциг» готовится к главному вызову в новом году не в идеальном состоянии. Впервые с осени он не выиграл в двух из трёх матчей. Кроме того, у хозяев всё ещё много потерь. Тем не менее дома и с вернувшимся в строй лучшим бомбардиром «быки» проверят оборону «горожан» на прочность. Подопечные Гвардиолы столкнутся с ощутимым сопротивлением, но они готовы к этому. А безграничный атакующий ресурс поможет им как минимум не проиграть в Германии.

Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет и обе забьют за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 10.12.

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