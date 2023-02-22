«Интер» — «Порту». Конфликт Лукаку и Бареллы итальянцам не помеха

22 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Порту». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз. Аналитики «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.74. Успех португальцев оценивается в 4.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Порту» 22 февраля 2023 года

В «Фонбет» сомневаются, что встреча «Интер» — «Порту» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если обе команды забьют, то сыграет коэффициент 1.90. Вы можете скачать приложение «Фонбет», получить фрибет 2000 рублей и использовать его на эту игру.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Порту» (22.02.2023)

«Интер» и «Порту» встретятся в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянский гранд подходит к этому матчу, делая основной целью именно еврокубки, а вот «Порту» продолжает преследовать «Бенфику» в Примейре.

«Драконы» уже довольно долго пытаются догнать извечных соперников. И, кажется, команда нашла нужный ритм: победная серия португальцев составляет 10 матчей. В 2023 году «Порту» потерял очки всего один раз: в начале января сыграв 0:0 с «Каса Пиа». Отставание от «Бенфики» составляет всего четыре очка. Нужно отметить, что «драконы» мало пропускают — всего 12 мячей.

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На групповом этапе Лиги чемпионов «Порту» одержал четыре победы и потерпел два поражения, опередив «Брюгге», леверкузенский «Байер» и мадридский «Атлетико». В минувшие выходные подопечные Сержиу Консейсау обыграли «Риу Аве» в чемпионате, единственный гол забил Тони Мартинес.

Что касается «Интера», то в минувшие выходные он вернулся на победный путь, выиграв у «Удинезе» со счётом 3:1. Отличились Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес и Генрих Мхитарян. Победа сняла напряжение с подопечных Симоне Индзаги: в частности удалось погасить конфликт Лукаку и Николо Бареллы.

Вообще, 2023 год для «Интера» начался не так плохо. Да, борьба за титул маловероятна из-за отрыва «Наполи», но «Интер» здорово играет в больших матчах. Они обыграли «Наполи» в чемпионате, а также дважды победили в дерби «Милан» — в Суперкубке и Кубке Италии.

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У команды Индзаги 15 побед и три очка отрыва от идущей третьей в Серии А «Ромы». На групповом этапе «Интер» занял второе место. Миланцы ничего не смогли противопоставить «Баварии», зато опередили «Барселону». Дома команда Индзаги победила 1:0, а на выезде команды выдали сумасшедший матч, который завершился ничейным исходом — 3:3.

Вряд ли этот матч будет результативным. «Порту» обладает хорошей обороной. Но «Интер» в этом году очень хорош в важных матчах. Рекомендуем ставку на победу «Интера» и ТМ 2.5 гола. В «Фонбет» дают на этот исход коэффициент 3.40. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Ставка: победа «Интера» и ТМ 2.5 за 3.40.

Экспресс с коэффициентом 9.01.

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Прогноз на матч «Интер» — «Порту» с коэффициентом 2.05.

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