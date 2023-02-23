Экспресс на Лигу Европы с коэффициентом 10.8: Моуринью отомстит, Хави не справится

23 февраля пройдут ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.8 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги Европы «МЮ» — «Барселона» 23 февраля

Ответный визит на «Олд Траффорд» будет для Хави и его команды очень сложным мероприятием. «Манчестер Юнайтед» очень хорош дома. В последних 17 встречах на своём поле было добыто 15 побед и две ничьих. «Красные дьяволы» забивают не менее двух мячей в 12 домашних матчах подряд.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Примечательно, что последней гостевой командой, которая смогла победить на этом стадионе, был испанский «Реал Сосьедад». Однако в той встрече не принимал участия Маркус Рашфорд. Молодой англичанин пребывает в великолепной форме. Рашфорд забил шесть мячей в пяти последних матчах. Уход Роналду позитивно повлиял на игровое время и форму новой главной звезды «МЮ». Для сравнения — лучший бомбардир «Барселоны» Роберт Левандовски забил всего два мяча в последних шести играх, в которых принял участие.

В паузе между двумя играми «Юнайтед» и «Барселона» уверенно победили своих соперников во внутреннем чемпионате. Жертвой «МЮ» стал «Лестер» (3:0), а «Барса» не оставила шансов «Кадису» (2:0). Команда Хави также находится в прекрасной форме. Ничья с «МЮ» стала единственным за последние 13 встреч матчем, который не завершился бы победой «Барселоны».

От двух атакующих клубов снова можно ждать результативной игры. Однако победа останется за хозяевами. Дело не только в отличной форме Рашфорда, но и в двух ключевых потерях в центре поля «Барселоны». Педри получил травму, а Гави не сыграет из-за перебора жёлтых карточек. Это и сделает разницу. Победа «МЮ» идёт за 2.40.

Прогноз на матч Лиги Европы «Нант» — «Ювентус» 23 февраля

«Ювентус» предыдущие два сезона завершил на четвёртом месте. Застой мотивировал руководство клуба пойти на перестройку. Летом «старая синьора» провела несколько точечных изменений в составе с целью освежить среднюю линию и добавить остроты на флангах атаки. Перед Массимилиано Аллегри поставили чемпионские цели.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Тактические и стилистические трансформации не прошли бесследно. Команда неубедительно смотрелась на стартовом отрезке. Лишь вернувшись к привычной и отлаженной схеме 3-5-2, точнее, 3-5-1-1, итальянскому алленаторе удалось стабилизировать результаты.

Чёрно-белые под конец первой половины турнирной дистанции выдали восьмиматчевую победную серию с общим счётом 14:0, в том числе добившись максимального результата в играх с «Интером» (2:0) и «Лацио» (3:0). Благодаря этому спурту «старая синьора» сократила отставание от лидера до десяти очков.

Турнирная ситуация для команды перевернулась с ног на голову после 15-очкового штрафа из-за финансовых махинаций. Теперь максимум, о чём мечтает «Ювентус» — это место в зоне Лиги чемпионов. Отставание от топ-4 составляет 12 очков. Стоит отметить, что также путёвку в ЛЧ подопечные Массимилиано Аллегри могут получить как победители Лиги Европы. Теперь необходимо в грядущей встрече отстоять статус-кво и свои амбиции.

Рекомендуем ставку на победу «Ювентуса» с форой (-1) за 2.60.

Прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Зальцбург» 23 февраля

«Рома» попала далеко не на самого приятного соперника, но всё же считалась фаворитом. В первом матче римляне не смогли оправдать этот статус. В Австрии была равная игра, в которой чуть успешнее оказались хозяева. Римляне старались напрягать оборону соперника, но столкнулись с привычными проблемами реализации, особенно когда сломался Пауло Дибала.

В ответной игре придётся обойтись не только без него, но и без Тэмми Абрахама. Неприятно, но и не смертельно, у Андреа Белотти теперь есть шанс доказать, что его подписывали не зря. «Зальцбург» сейчас не тот, чтобы его бояться. У себя во внутреннем чемпионате он может уверенно разбирать более слабых соперников, но опытная и крепкая «Рома» совсем другое дело.

Дома римляне пойдут за реваншем, им вполне по силам перекрыть кислород атаке австрийцев. Гораздо сложнее будет забить, но и тут есть хорошие шансы. Вряд ли этот матч порадует нас обилием голов. Один, максимум два гола от хозяев, а от гостей лучше ничего не ждать. Ставка на тотал меньше 2.5 мяча за 1.73.

Экспресс на матчи 23 февраля

Ставка 1: победа «МЮ» над «Барселоной» за 2.40.

Ставка 2: победа «Ювентуса» над «Нантом» с форой (-1) за 2.60.

Ставка 3: ТМ 2.5 в матче «Рома» — «Зальцбург» за 1.73.

Общий коэффициент: 2.40 Х 2.60 Х 1.73 = 10.8.

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