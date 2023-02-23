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ПСВ — «Севилья», прогноз на матч Лиги Европы 23 февраля, во сколько начало, где смотреть прямой эфир, какой канал

ПСВ — «Севилья». Руд ван Нистелрой сохранит лицо перед фанатами
Пётр Кондаков
ПСВ — «Севилья». Прогноз на матч Лиги Европы
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Пройти дальше голландцам не удастся. Но хлопнуть дверью — вполне.

23 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы ПСВ — «Севилья». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех испанцев оценён экспертами в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы ПСВ — «Севилья» 23 февраля 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч ПСВ — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70, воспользовавшись фрибетом 2000 рублей, который «Фонбет» даёт всем зарегистрировавшимся пользователям. Нужно только выполнить простое условие.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы ПСВ — «Севилья» (23.02.2023)

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
23 февраля 2023, четверг. 20:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Не начался
Севилья
Севилья, Испания

Один из самых интересных матчей 1/16 финала Лиги Европы. «Севилья» отправится в Нидерланды, где ПСВ постарается отыграться после провала в выездном матче. Испанцы на своём поле выиграли 3:0, сделав шансы команды Руда ван Нистелроя призрачными.

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«Севилья» ужасно начала сезон, увольнение Хулена Лопетеги было абсолютно логичным. Хорхе Сампаоли здорово поработал в паузе на ЧМ-2022. После её завершения команда выглядит намного цельнее. Удалось выбраться из зоны вылета и взобраться уже на 12-е место в Примере, а в Лиге Европы команда выглядит одним из претендентов на победу. Особенно после успеха в домашнем матче с ПСВ. Юссеф Эн-Несири, Лукас Окампос и Неманья Гудель поразили ворота голландского клуба и практически обеспечили путёвку в следующий раунд для андалусийцев.

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Что касается ПСВ, то после ничьей с «Утрехтом» (2:2) в выходные они откатились на четвертое место в Эредивизии. Отличились Люк де Йонг и Жоан Бакайоко. Кажется, команда ван Нистелроя угодила в небольшую яму.

Конечно, «Севилья» — явный фаворит двухматчевого противостояния. Команда Сампаоли выйдет играть вторым номером, играть по счёту. Главная задача андалусийцев — не дать разбежаться хозяевам поля. При этом подопечным ван Нистелроя ничего не остаётся, как идти вперёд и пытаться отыграться. Нужно хотя бы сохранить лицо перед болельщиками. Вполне возможно, что победить ПСВ удастся, но по сумме двух матчей отставание слишком велико, чтобы рассчитывать хотя бы на овертайм.

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Рекомендуем ставку на победу ПСВ при том, что матч окажется низовым. «Фонбет» предлагает на победу голландцев и ТМ 2.5 гола коэффициент 4.70. Скачайте приложение «Фонбет», выполните простое условие и получите фрибет 2000 рублей, который можно будет использовать на этот и другие матчи.

Ставка: победа ПСВ и ТМ 2.5 за 4.70.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

Прогноз на матч «Базель» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.10.

Сычёв: возможный переход РФС в Азию — не очень правильное решение.

Прогноз на матч «Ренн» — «Шахтёр» с коэффициентом 4.00.

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Заглавное фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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