ПСВ — «Севилья». Руд ван Нистелрой сохранит лицо перед фанатами

23 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы ПСВ — «Севилья». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех испанцев оценён экспертами в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы ПСВ — «Севилья» 23 февраля 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч ПСВ — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70, воспользовавшись фрибетом 2000 рублей, который «Фонбет» даёт всем зарегистрировавшимся пользователям. Нужно только выполнить простое условие.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы ПСВ — «Севилья» (23.02.2023)

Один из самых интересных матчей 1/16 финала Лиги Европы. «Севилья» отправится в Нидерланды, где ПСВ постарается отыграться после провала в выездном матче. Испанцы на своём поле выиграли 3:0, сделав шансы команды Руда ван Нистелроя призрачными.

«Севилья» ужасно начала сезон, увольнение Хулена Лопетеги было абсолютно логичным. Хорхе Сампаоли здорово поработал в паузе на ЧМ-2022. После её завершения команда выглядит намного цельнее. Удалось выбраться из зоны вылета и взобраться уже на 12-е место в Примере, а в Лиге Европы команда выглядит одним из претендентов на победу. Особенно после успеха в домашнем матче с ПСВ. Юссеф Эн-Несири, Лукас Окампос и Неманья Гудель поразили ворота голландского клуба и практически обеспечили путёвку в следующий раунд для андалусийцев.

«Динамо» рассказало о травме Лаксальта.

Что касается ПСВ, то после ничьей с «Утрехтом» (2:2) в выходные они откатились на четвертое место в Эредивизии. Отличились Люк де Йонг и Жоан Бакайоко. Кажется, команда ван Нистелроя угодила в небольшую яму.

Конечно, «Севилья» — явный фаворит двухматчевого противостояния. Команда Сампаоли выйдет играть вторым номером, играть по счёту. Главная задача андалусийцев — не дать разбежаться хозяевам поля. При этом подопечным ван Нистелроя ничего не остаётся, как идти вперёд и пытаться отыграться. Нужно хотя бы сохранить лицо перед болельщиками. Вполне возможно, что победить ПСВ удастся, но по сумме двух матчей отставание слишком велико, чтобы рассчитывать хотя бы на овертайм.

Рекомендуем ставку на победу ПСВ при том, что матч окажется низовым. «Фонбет» предлагает на победу голландцев и ТМ 2.5 гола коэффициент 4.70. Скачайте приложение «Фонбет», выполните простое условие и получите фрибет 2000 рублей, который можно будет использовать на этот и другие матчи.

Ставка: победа ПСВ и ТМ 2.5 за 4.70.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

Прогноз на матч «Базель» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.10.

Сычёв: возможный переход РФС в Азию — не очень правильное решение.

Прогноз на матч «Ренн» — «Шахтёр» с коэффициентом 4.00.