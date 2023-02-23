«Рома» — «Зальцбург». Жозе Моуринью знает, как побеждать в плей-офф

23 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Рома» — «Зальцбург». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты букмекерской конторы «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянского клуба можно с коэффициентом 1.65. Успех австрийцев оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Рома» — «Зальцбург» 23 февраля 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Рома» — «Зальцбург» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05. Получите фрибет 2000 рублей, скачав приложение «Фонбет», и используйте его на этот или другие матчи.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Рома» — «Зальцбург» (23.02.2023)

«Зальцбург» будет стараться удержать преимущество, полученное в первом матче с «Ромой» в Лиге Европы. Австрийская команда отправляется в Рим с преимуществом 1:0 после домашней игры. Ну а Жозе Моуринью надеется на то, что ему удастся отыграть этот гандикап.

Моуринью привёл «Рому» к победе в Лиге конференций. Да, команду порой лихорадит, но результат есть: трофей в первом же сезоне. Теперь римляне сражаются рангом выше — в Лиге Европы. Здесь получилось выйти из группы, правда, не без приключений. «Рома» заняла второе место в группе С, проиграв два матча, один сведя вничью и выиграв три. Команда выступила ниже ожиданий — от подопечных Моуринью ждали более уверенных выступлений.

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В первом матче «Рома» выглядела вполне прилично, имела все шансы добиться как минимум ничьей, но пропустила в самой концовке матча. Моуринью раскритиковал арбитра встречи, но счёт на табло. Теперь придется отыгрываться. А в атаке у римлян бывают проблемы. Тем более что придётся обойтись без Тэмми Абрахама, получившего травму в матче Серии А с «Вероной». Кстати, эту встречу «Рома» выиграла 1:0 — отличился Ола Сольбаккен.

«Зальцбург» в прошедшие выходные тоже выиграл: победа 3:1 над «Тиролем», причём единственный гол «быки» пропустили в самой концовке. Возможно, «Зальцбург» в этом сезоне смотрится не так ярко, но этому есть объяснение: в каждое трансферное окно клуб покидают лидеры, заменить их безболезненно не всегда получается. Тем не менее команда Маттиаса Яйсле сейчас находится на вершине австрийской Бундеслиги с отрывом в шесть очков.

Жозе Моуринью обладает огромным опытом, а домашние стены должны помочь итальянцам. Не факт, что «Рома» сможет пройти дальше, но как минимум обеспечить себе дополнительное время итальянцам точно по силам. При этом голевой феерии ждать не приходится. Если «Рома» получит преимущество, хитрый лис Моуринью сразу же начнёт играть по счёту. Это мы видели даже в матче с аутсайдером Серии А «Вероной». Спрогнозируем победу «Ромы» и ТМ 2.5 гола в этом матче. «Фонбет» предлагает на этот исход коэффициент 3.70. Можно использовать для ставки фрибет 2000 рублей. Чтобы его получить, скачайте приложение «Фонбет».

Ставка: победа «Ромы» и ТМ 2.5 за 3.70.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

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