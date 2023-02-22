«Унион» — «Аякс». Болельщикам стоит готовиться к серии пенальти

23 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Унион» — «Аякс». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз. Аналитики «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу берлинцев можно с коэффициентом 2.20. Успех голландцев оценивается в 3.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Унион» — «Аякс» 23 февраля 2023 года

В «Фонбет» сомневаются, что встреча «Унион» — «Аякс» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если обе команды забьют, то сыграет коэффициент 1.92. Вы можете скачать приложение «Фонбет», получить фрибет 2000 рублей и использовать его на эту игру.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Унион» — «Аякс» (23.02.2023)

В четверг вечером в Берлине состоится поединок 1/16 финала Лиги Европы между «Унионом» и «Аяксом». Первая игра в Амстердаме закончилась нулевой ничьей, всё решится в ответной встрече.

«Унион» — команда Урса Фишера — в этом сезоне сенсационно борется за чемпионство в Бундеслиге. Прямо сейчас у берлинцев столько же очков, сколько и у «Баварии» с «Боруссией» из Дортмунда. Правда, столичный клуб уступает двум грандам по разнице забитых и пропущенных мячей. Если бы не обидная ничья 0:0 с «Шальке» в последнем туре, «Унион» мог бы и вовсе единолично лидировать.

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Немецкий клуб не проигрывает уже в восьми матчах подряд во всех турнирах. Если же говорить о Бундеслиге, то там беспроигрышная серия «Униона» составляет пять матчей. Причём команда не пропустила в этих играх ни одного мяча.

Что до «Аякса», то действующие чемпионы Нидерландов в последнем туре Эредивизии разгромили на своём поле «Спарту» из Роттердама (4:0). Недавно назначенный Джон Хейтинга сумел вывести «Аякс» из кризиса. Голландцы не проигрывают в 13 матчах кряду, а в четырёх из последних пяти игр они сумели оставить свои ворота в неприкосновенности.

В Лиге Европы статистика «Аякса» не столь радужна. С одной стороны, амстердамцы проиграли всего один из последних восьми матчей в Лиге Европы, есть и безвыигрышная серия, которая насчитывает три поединка. Из последних 11 выездных матчей в этом еврокубке амстердамцы выиграли всего два.

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Кажется, здесь борьба будет упорной. Стоит рассмотреть вариант со ставкой на ничью в основное время. В этом противостоянии всё может решиться и в серии пенальти. «Фонбет» даёт коэффициент 3.25 на ничью по итогам 90 минут. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Ставка: ничья за 3.25.

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