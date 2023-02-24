«Эльче» — «Бетис». Ещё одно поражение для обречённых хозяев

24 февраля состоится матч испанской Примеры «Эльче» — «Бетис». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу севильцев можно с коэффициентом 1.95. Успех хозяев оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Эльче» — «Бетис» 24 февраля 2023 года

В «Фонбет» считают, что матч «Эльче» — «Бетис» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на матч Примеры «Эльче» — «Бетис» (24.02.2023)

Первый матч очередного тура в Ла Лиге состоится 24 февраля, это будет встреча между «Эльче» и «Бетисом». Хозяева подходят к этой встрече с девятью очками и последним местом в турнирной таблице, а гости находятся на пятом месте с 37 очками.

«Эльче» в прошлые выходные уступил дома «Эспаньолу» со счётом 0:1. Единственный гол в матче был забит на 92-й минуте, когда «Эльче» остался вдесятером после удаления Хосе Анхеля Кармоны.

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Положение «Эльче» отчаянное. Они отстают от спасительной 17-й строчки на 13 очков, у них всего одна победа. Шансов сохранить место в элите очень мало, нужно набирать очки в каждом матче. Вот только ресурс у команды невелик.

В последних десяти турах «Эльче» проиграл семь раз. Кроме того, в последних 14 домашних матчах команда неизменно пропускала, а в четырёх из семи последних матчей на своём поле они даже не смогли нанести ни одного удара в створ ворот.

«Бетис» в прошлом туре переиграл на своём стадионе «Вальядолид» со счётом 2:1. Несмотря на это, нельзя сказать, что андалусийцы в топовой форме. Они выиграли только три из своих восьми последних матчей. «Бетис» забивал как минимум два гола в последних трёх матчах Примеры, а ставка на ТБ 2.5 гола проходила в последних четырёх матчах «Бетиса».

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«Эльче» будет играть без удалённого в прошлом матче защитника Хосе Анхеля Кармоны. Кроме того, травмированы Пере Милья и Алекс Кольядо. Потери есть и у «Бетиса»: не поехали на выезд Борха Иглесиас, Родриго Санчес и Поль Акуоку.

«Эльче» обречён. Каждое очко для команды как праздник. При этом голов забивается мало, а пропускает команда всегда. «Бетис» должен выиграть и не пропустить. Поставить на такой исход в «Фонбет» можно с коэффициентом 3.05. Можно скачать приложение «Фонбет», выполнить простое условие и получить фрибет 2000 рублей.

Ставка: сухая победа «Бетиса» за 3.05.

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