«Лестер» — «Блэкберн». Джейми Варди вспомнит, что такое забитые голы

Хотя бы в Кубке дела у «лис» идут неплохо.

28 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Лестер» — «Блэкберн». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «лис» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех «Блэкберна» оценён экспертами в 8.50. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Лестер» — «Блэкберн» 28 февраля 2023 года

Аналитики «Фонбет» уверены, что матч «Лестер» — «Блэкберн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии «Лестер» — «Блэкберн» (28.02.2023)

«Лестер» примет клуб Чемпионшипа «Блэкберн» на своём поле во вторник вечером в матче Кубка Англии. «Бродяги» сейчас на пике формы, поэтому команда всерьёз рассчитывает пройти в четвертьфинал Кубка, победив клуб АПЛ.

«Блэкберн» не проигрывает восемь матчей подряд, причём три последние игры они выиграли. Команда Йона Даль Томассона уже поднялась в зону плей-офф Чемпионшипа. «Блэкберн» занимает четвёртое место в турнирной таблице и на три очка опережает идущий седьмым «Норвич».

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А вот «Лестер» потерпел несколько поражений подряд в АПЛ. Правда, и соперники были очень сильными. За поражением 0:3 от «МЮ» на «Олд Траффорд» последовала неудача с минимальным счётом в матче с «Арсеналом». Таким образом, уже два матча «лисы» не могут забить.

А тут, вероятно, пропустит игру один из самых важных атакующих футболистов. Джеймс Мэддисон заболел, его появление на поле маловероятно. Кроме того, защитники Джеймс Джастин, Джонни Эванс и Райан Бертранд вряд ли сыграют из-за травм.

Но и Томассон не сможет выпустить на поле сильнейший состав. В списке травмированных у босса «Блэкберна» сразу семь игроков. Это защитники Даниэль Айяла, Скотт Уортон и Клинтон Мола, полузащитники Сэм Барнс, Адам Уортон и Брэдли Дак. Не сыграет и вратарь Томас Камински.

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Несмотря на последние победы, «Блэкберн» не так хорош на выезде. Восемь побед, четыре ничьих и 10 поражений с разницей мячей «-8». «Роверс» вышли в пятый раунд Кубка Англии благодаря победе над «Норвичем» со счётом 1:0. В четвёртом раунде команде потребовалась переигровка с «Бирмингемом». Первая игра завершилась со счётом 2:2, а во второй лишь гол в овертайме вывел «Блэкберн» дальше.

В свою очередь, «Лестер» одержал в предыдущих двух раундах Кубка минимальные победы над клубами из низших дивизионов «Гиллингемом» и «Уолсоллом».

Команда Роджерса обладает более качественным составом в сравнении со своим соперником. При этом Роджерс наверняка выпустит всех сильнейших: на кону четвертьфинал Кубка Англии, да и победа вернёт команде необходимую уверенность. «Блэкберн» даст бой, но главная задача команды Даль Томассона сейчас — борьба за путёвку в АПЛ. Рекомендуем ставку на победу «Лестера» в один мяч. «Фонбет» даёт на такой исход коэффициент 3.85. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: победа «Лестера» в один мяч за 3.85.

Экспресс с коэффициентом 16.75.

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