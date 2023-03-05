Первый период в матче обещает быть очень горячим.

«Динамо» М — «Торпедо», третий матч. Кудашов и Ларионов дадут резвый старт

6 марта состоится матч плей-офф КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.76. Победа автозаводцев по итогам 60 минут оценивается в 3.94.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо» 6 марта 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Динамо» Москва — «Торпедо» получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 2.09, а тотал больше 4.5 шайбы — за 1.76. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.33.

Анализ и прогноз на матч плей-офф Кубка Гагарина «Динамо» Москва — «Торпедо» (06.03.2023)

Впервые в истории первого раунда плей-офф КХЛ во всех сериях равновесие — счёт 1-1. 6 марта хоккеисты московского «Динамо» и «Торпедо» на льду «ВТБ Арены» приложат максимум усилий, чтобы сдвинуть чашу весов в свою сторону. Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 19:30 мск.

Московское «Динамо» не сумело повторить победный сценарий первого матча серии, который завершился со счётом 3:1. В минувшей игре подопечные Алексея Кудашова дважды позволили отличиться сопернику на стартовом отрезке встречи. Они выглядели настолько потерянными на льду, а тренерский штаб пошёл даже на замену голкипера. Это помогло!

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В составе «Динамо» собрались опытные хоккеисты, которые не сдаются после неудачного начала матча. Стиснув зубы, подопечные Кудашова стали оказывать серьёзное давление на ворота «Торпедо», но желание быстрее забросить шайбу мешало создавать голевые моменты.

Хоккеисты «Динамо» принялись обстреливать ворота Кульбакова с дальней дистанции. 39 бросков нанесли они за игру, но цели достигли только два из них. Отсутствие внятного позиционного нападения привело к поражению бело-голубых со счётом 2:5. Вынужденные действовать в атакующем стиле, они оказались лёгкой добычей для автозаводцев.

Игорь Ларионов не стал отходить от своей системы игры и был вознаграждён за настойчивость победой. Хоккеисты «Торпедо» максимально активно начали вторую встречу, стараясь быстро открыть счёт. Усилиями Владислава Фирстова и Андрея Белевича они вели с преимуществом в две шайбы уже к шестой минуте первого периода.

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Итоговая победа автозаводцев со счётом 5:2 наглядно продемонстрировала слабые места «Динамо» — проблемы при игре на «встречных курсах». Именно таким способом и будет бороться Ларионов против защитных схем Кудашова в этой серии плей-офф.

Стоит предположить, что главный тренер «Торпедо» сделает акцент на нападение с первых секунд игры. Со свежими силами гораздо легче вскрыть оборону соперника. В домашних встречах «Динамо» также начинает активно, стараясь задавить соперника массированными атаками.

«Динамо» и «Торпедо» провели 14 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне хозяев: у москвичей восемь побед, а нижегородцы записали в актив шесть выигранных матчей. Разница заброшенных шайб 45:41 в пользу бело-голубых.

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«Динамо» на домашней арене старается провести активно первый период и получить преимущество, забросив одну или две шайбы. При таком сценарии появляется шанс отметиться точным броском и у хоккеистов «Торпедо», поскольку им удобно атаковать через свободные зоны.

В четырёх последних встречах каждой из команд в стартовой 20-минутке заброшено минимум две шайбы. Весьма вероятно, что соперники останутся в тренде. Перспективно смотрится ставка на тотал первого периода больше 1.5 шайбы за коэффициент 2.16 по линии «Фонбет».

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо» 6 марта 2023 года

Тактические принципы Игоря Ларионова предполагают активное начало встречи, вне зависимости от места проведения игры. Схожей схемы придерживается на домашней арене и Алексей Кудашов. При таком сценарии в первом периоде стоит ждать минимум две заброшенные шайбы.

Ставка: тотал первого периода больше 1.5 шайбы за 2.16.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

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