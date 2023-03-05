«Кубань» — «Рубин». Насколько Уткульбаев лучше Слуцкого?

Новый тренер казанцев оставляет после себя пока что исключительно приятное впечатление. Похоже, ему по силам вернуть клуб в РПЛ.

6 марта состоится матч 21-го тура Первой лиги «Кубань» — «Рубин». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех краснодарцев оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Кубань» — «Рубин» 6 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Кубань» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура Первой лиги «Кубань» — «Рубин» (06.03.2023)

Российский футбол возвращается после зимнего перерыва. На выходных отгремели матчи 18-го тура РПЛ. На 6 марта запланированы три встречи 21-го тура Первой лиги. В одной из них на стадионе «Кубань» в Краснодаре местная «Кубань» примет «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

«Кубань» очень плохо провела первую половину сезона. За 20 туров в Первой лиге она добыла только пять побед, а также четыре раза сыграла вничью. Во всех остальных матчах, несмотря на старания Роберта Евдокимова, краснодарцы потерпели поражения. За этот период времени они забили только 18 голов, а пропустили 22.

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В результате «Кубань» спустилась в зону вылета — на 15-ю строчку. Также она вылетела из Кубка России, уступив во встрече с «Волгой» из Ульяновска (1:2). Из-за неудовлетворительных результатов Евдокимов был отправлен в отставку. Должность главного тренера занял Андрей Сосницкий.

В штаб нового наставника вошли Вячеслав Левчук, Сергей Кабельский, Виталий Милютин и Юрий Шишкин. Также к команде присоединился осуждённый в Швеции футболист Мамаду Думбия. Пока что изменения не внушают особого доверия. Сборы краснодарцы провели отнюдь не лучшим образом.

За семь товарищеских матчей «Кубань» одержала победы во встречах с «Кубанью-Холдинг» (2:1), «Шинником» (2:1) и «Шираком» (2:0). Также она сыграла вничью со «Спартаком» из Костромы (1:1). Во всех остальных матчах потерпела поражения, хотя в соперниках были не очень сильные команды.

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У «Рубина» дела обстоят совсем иначе. На данный момент он располагается на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги. За 20 туров казанцы потерпели поражения только в трёх матчах и в семи сыграли вничью. Во всех остальных встречах они одержали результативные победы, в том числе в последних двух турах с «Уфой» (2:1) и «Нефтехимиком» (2:0).

Матчи с уфимцами и нижнекамцами интересны тем, что в них руководил «Рубином» Юрий Уткульбаев. Он был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера сразу после ухода Леонида Слуцкого. Сборы под руководством нового специалиста казанцы провели просто замечательно.

За семь товарищеских матчей «Рубин» не потерпел ни одного поражения. Он лишь раз сыграли вничью — с «Ахматом» (1:1). Во всех остальных встречах подопечные Уткульбаева одержали результативные победы, в том числе во встречах с командами из РПЛ — с «Крыльями Советов» (2:1) и ЦСКА (2:0). За этот отрезок времени они забили целых 19 мячей. Сами пропустили только четыре.

Неплохо проявили себя и некоторые приобретённые зимой новобранцы «Рубина». В результате Уткульбаев был утверждён на должность главного тренера клуба. При нём заметно повысился уровень дисциплины, а также улучшилась игра команды в целом. С таким наставником у казанцев есть неплохие шансы на возвращение в РПЛ.

В недавнем интервью Уткульбаев признался, что исполнилась его тренерская мечта — возглавить «Рубин». Теперь он сосредоточен на том, чтобы вывести клуб в первый по силе дивизион России. Предстоящий матч, скорее всего, приблизит специалиста к данной цели. Думается, казанцы одержат в нём уверенную победу.

П2 с форой (-1) принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Стоит отметить, что недавно в «Рубин» вернулся защитник Эльмир Набиуллин. Глубина и сила состава клуба здорово улучшились этой зимой. Уткульбаев очень грамотно и эффективно распоряжается ресурсами. Весьма вероятно, ему многого удастся достичь вместе с казанцами.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Кубань» — «Рубин» 6 марта 2023 года

На данный момент «Кубань» является одним из главных аутсайдеров второго по силе дивизиона страны. Она очень плохо провела как первую половину сезона, так и сборы. Пойдут ли краснодарцам на пользу зимние изменения — сказать сложно. «Рубин», в свою очередь, стремительно прогрессирует под руководством Уткульбаева. Благодаря новому тренеру и зимним усилениям он выиграл в двух последних турах Первой лиги, а также шикарно провёл сборы. Шансы на возвращение в РПЛ у казанцев заметно возросли. Сдаётся, в предстоящем матче они одержат уверенную победу.

Ставка: победа «Рубина» с форой (-1) за коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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