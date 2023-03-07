«Тоттенхэм» — «Милан». Гарри Кейн вернёт интригу

8 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Милан». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение английскому клубу. Поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00, а шансы «Милана» оценены в 4.20. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Милан» 8 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Тоттенхэм» — «Милан» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.90. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.84. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Милан» (08.03.2023)

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Милан» состоится 8 марта в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Клеман Тюрпен в 23:00 мск даст стартовый свисток.

«Тоттенхэм» убедительно провёл старт сезона-2022/2023. По итогам 11 туров «шпоры» шли в авангарде турнирной таблицы АПЛ, уступая расположившемуся на втором месте «Манчестер Сити» только в разнице голов. Однако лондонцы не выдержали темп и со второй половины осени захандрили — выиграли лишь в 7 из 15 официальных матчей после возобновления клубного сезона.

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Антонио Конте пропустил последние несколько недель, восстанавливаясь после операции. Под руководством его помощника Кристиана Стеллини «шпоры» провели четыре официальных матча. Они выиграли в домашних встречах АПЛ с «Вест Хэмом» и «Челси» с одинаковым счётом 2:0, а также проиграли в двух выездных матчах — с «Шеффилд Юнайтед» (0:1) в Кубке Англии и «Вулверхэмптоном» (тоже 0:1) в чемпионате. Итальянский наставник вернулся к работе с клубом.

Вне игры травмированные Уго Льорис, Райан Сесеньон, Ив Биссума, Родриго Бентанкур, а также дисквалифицированный Эрик Дайер. Французскому вратарю нет достойной альтернативы. В спортивных СМИ появилась информация, что руководство клуба заинтересовано в услугах голкипера «Ювентуса» Войцеха Щенсного.

Подопечные Стефано Пиоли выиграли лишь 5 из 13 официальных матчей после возобновления клубного сезона. В итоге красно-чёрные проиграли в матче за Суперкубок Италии, вылетели из Кубка страны, а также сильно отстали от «Наполи» — до 18 очков.

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Со стабилизацией кадровой ситуации Стефано Пиоли удалось нормализовать результаты. Итальянский тренер провёл работу над ошибками. Он эффективно повысил надёжность в обороне — недавнему поражению в матче с «Фиорентиной» (1:2) предшествовали четыре победы с суммарным счётом 5:0. Вернувшийся в ворота Мик Меньян придаст уверенности защитникам.

Футболисты активно играют у штрафной соперников и эффективно распоряжаются моментами, но подводит реализация — Тео Эрнандес, Оливье Жиру и Рафаэл Леау после ЧМ-2022 лишь бледные тени самих себя — суммарно забили пять голов после возобновления клубного сезона. К слову, 23-летний португальский форвард сейчас больше обеспокоен условиями контракта, а не результатами команды.

Златан Ибрагимович в шуточной форме прокомментировал переговорный процесс Рафаэла Леау с руководством «Милана»: «Я пошёл на понижение зарплаты, чтобы он продлил контракт. Теперь он хочет мой дом?». Впрочем, агент португальца здорово набивает цену своему клиенту, сообщая об интересе мадридского «Реала». Португальский нападающий в текущем клубном сезоне забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

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«Тоттенхэм» выиграл в трёх последних домашних встречах АПЛ. Этот победный импульс Антонио Конте постарается перенести на грядущий матч. Мы рекомендуем присмотреться к пари на победу «Тоттенхэма» за 2.00. Родные трибуны будут гнать команду вперёд, и Гарри Кейн с одноклубниками постараются не подвести болельщиков.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Милан» 8 марта 2023 года

«Милан» прибавил в защите, но после возобновления клубного сезона атака остаётся слабой стороной команды. Ассистенту Антонио Конте удалось на «Тоттенхэм Хотспур» справиться со статусными соперниками – «Ман Сити» (1:0) и «Челси» (2:0). Итальянский алленаторе также постарается реализовать фактор родных стен в грядущей встрече. Учитывая атакующий потенциал «шпор», мы бы присмотрелись к ставке на победу «Тоттенхэма» за 2.00.

Ставка: «Тоттенхэм» победит за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 10.40.

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