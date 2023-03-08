«Спортинг» — «Арсенал». Артета заставит нервничать

Торопить события ни к чему, ведь лондонцев ожидает второй матч, который пройдёт уже дома.

9 марта состоится матч 1/8 финала Лиги Европы «Спортинг» – «Арсенал». Начало – в 20:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех португальского клуба оценивается в 3.62. На ничью дают коэффициент 3.60.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Европы «Спортинг» — «Арсенал» 9 марта 2023 года

Букмекеры сомневаются в результативности матча «Спортинг» – «Арсенал»: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Спортинг» — «Арсенал» (09.03.2023)

«Арсенал» возвращается в еврокубки, и теперь ему придётся играть на два фронта. Из внутренних Кубков он уже вылетел, а чемпионская гонка в АПЛ, безусловно, важнее для «канониров», чем Лига Европы. Тем не менее Микель Артета вряд ли откажется от возможности побороться за трофей, ведь у него молодая и голодная команда.

На групповом этапе у «Арсенала» не возникло ни малейших проблем с выходом в плей-офф. «Канониры» выиграли в пяти матчах, а проиграли только в одном и заняли первое место в группе. Не покидало ощущение, что лондонцы не играют на максимум возможностей, но даже в таком режиме они были сильнее соперников.

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В плей-офф уже нужно будет выкладываться гораздо больше. «Арсенал» хоть и считается одним из главных претендентов на победу в турнире, но тут есть очень много команд, которые накажут лондонцев, если те позволят себе расслабиться. «Спортинг» одна из них. В текущем сезоне португальцы в еврокубках проявляют себя очень хорошо.

«Львы» претендовали на выход из группы в Лиге чемпионов, но довольствовались только третьим местом. В Лиге Европы на последней стадии «Спортинг» уверенно прошёл «Мидтьюлланн», хотя был близок к тому, чтобы проиграть в домашнем матче.

У «Арсенала» был кризисный отрезок в первой половине февраля, когда лондонцы не могли выиграть в четырёх встречах подряд. Сейчас они уже исправились и идут на серии из четырёх побед. «Канониры» всё чаще демонстрирует чемпионский характер и переламывают неудачно складывающиеся матчи.

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Так было с «Астон Виллой», когда «Арсенал» дважды уступал в счёте, но смог вырвать победу в компенсированное время. Так было и в последнем матче с «Борнмутом», в котором «канониры» уступали в два мяча, но совершили камбэк, опять же забив решающий гол уже в компенсированное время.

«Спортинг» к отчётному матчу тоже подходит на серии из побед в четырёх встречах. Клуб в последнее время вообще пропускает мало, часто побеждает, а осечки случаются только в матчах с сильными соперниками. «Львы» дважды уступили «Порту» и не смогли обыграть «Мидтьюлланн» в первом матче.

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В играх с сильными соперниками, а к таким, безусловно, можно отнести «Арсенал», «Спортинг» временами действует слишком грубо. Если взглянуть на последние десять матчей с участием «львов», то они в среднем получают по 2,4 жёлтых карточки за игру. Если матч складывается тяжело для португальцев, то они начинают нарушать правила. Поставим на тотал больше 2.5 жёлтой карточки «Спортинга».

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы «Спортинг» — «Арсенал» 9 марта 2023 года

Судить игру будет немецкий арбитр Тобиас Штилер, а в Бундеслиге он один из самых лояльных арбитров, но в еврокубках карточки раздаёт стабильно. В Лиге Европы он отработал в трёх матчах и в среднем показывал по пять «горчичников» за игру. Если португальцы будут играть в привычной манере, а «канониры» создадут им проблемы на поле, то без карточек в этом матче не обойдётся. И большинство из них будет на счету «Спортинга».

Ставка: индивидуальный тотал «Спортинга» больше 2.5 жёлтой карточки за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 6.78.

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Прогноз на матч «Спортинг» — «Арсенал» с коэффициентом 4.10.

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