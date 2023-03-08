«Байер» — «Ференцварош». Черчесову не поможет даже звонок Головину

9 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Байер» — «Ференцварош». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немецкого клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех подопечных Черчесова оценён экспертами в 9.20. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Байер» — «Ференцварош» 9 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Байер» — «Ференцварош» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Байер» — «Ференцварош» (09.03.2023)

На фоне Лиги чемпионов не стоит забывать и о менее престижном, но не менее зрелищном турнире — Лиге Европы. 9 марта состоятся восемь первых встреч 1/8 финала. В одной из них на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене местный «Байер» примет «Ференцварош». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

С того момента, как Хаби Алонсо был назначен на должность главного тренера, «Байер» начал стремительно выбираться из кризиса. Команда из Леверкузена добыла путёвку в Лигу Европы, а также поднялась в середину турнирной таблицы немецкой Бундеслиги — на девятую строчку.

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За последние 11 туров «фармацевты» потерпели только поражения во встречах с дортмундской «Боруссией» (0:2), «Аугсбургом» (0:1) и «Майнцем» (2:3). Также они сыграли вничью с «Фрайбургом» (1:1). Во всех остальных встречах одержали победы, порадовав своих болельщиков большим количеством забитых мячей.

Поражениям есть логическое объяснение. Во встречах с «Боруссией» и «Аугсбургом» «львам» банально не хватило везения. Плюс надёжно сыграли голкиперы соперников. В матче с «Майнцем» Алонсо старался увеличить глубину состава, предоставляя шанс получающим мало игрового времени футболистам, в том числе Сердару Азмуну и Патрику Шику.

Несмотря на итоговый результат, можно сказать, что Алонсо достиг огромного успеха. Бывший нападающий «Зенита» и чешский форвард отметились результативными действиями. Иранец записал на свой счёт результативную передачу, а также помог соорудить второй гол, автором которого стал как раз Шик.

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Нападающие очень здорово себя проявили и получили шанс доказать свою необходимость команде в последних двух турах чемпионата Германии с «Фрайбургом» (1:1) и «Гертой» (4:1). В результате Азмун в обеих играх отметился забитыми мячами. Шик же записал на свой счёт результативную передачу во встрече с «Гертой».

Также Азмун и Шик помогли своей команде обыграть «Монако» на стадии 1/16 финала Лиги Европы. «Фармацевты» оказались сильнее монегасков по всем параметрам. В обеих встречах они создали больше опасных моментов, а также нанесли больше ударов, в частности в створ. И это при том, что красно-белые подходили к встречам с девятиматчевой беспроигрышной серией в Лиге 1.

«Ференцварошу» также относительно недавно доводилось сталкиваться с «Монако» на групповом этапе Лиги Европы. В первом матче он одержал победу со счётом 1:0. Ответная встреча закончилась ничейным результатом — 1:1. Вот только на тот момент монегаски были очень нестабильны. И в обоих случаях «фроди» приложили огромные усилия для достижения результата.

Станиславу Черчесову стоит отдать должное. Обладая крайне скромными ресурсами, он сумел вывести команду в плей-офф Лиги Европы, да ещё и с первого места. Однако в предстоящем матче подопечным российского специалиста вряд ли удастся избежать поражения. У них имеются серьёзные проблемы с выездами.

«Ференцварош» даже вылетел из Кубка Венгрии, уступив в гостях в игре с клубом из третьего дивизиона страны — «Иванчей» (2:3 ДВ). Также он потерпел на выезде поражения во встречах 3-го и 6-го туров группового этапа Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (1:4) и «Трабзонспором» (0:1).

Да и в целом в последнее время «зелёные орлы», кажется, немного сбавили обороты. Они сыграли вничью в трёх из четырёх последних встреч чемпионата Венгрии, где уровень соперников не очень велик. Вероятно, «фроди» удастся ответить «Байеру» одним или даже двумя голами. За 36 матчей во всех официальных турнирах в этом сезоне они забили целых 70 голов.

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Однако куда больше верится в победу «фармацевтов», к которым благодаря Алонсо вернулась фирменная результативность. В двух встречах с «Монако» они забили пять голов. За последние 11 туров в чемпионате Германии «львы» забили 24 мяча. Предлагаем проверить П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.92.

За Станислава Черчесова при любом раскладе не стыдно. Напротив, за него можно только порадоваться. Команда российского тренера и так уже прыгнула выше собственной головы, выбив из турнира «Црвену Звезду» и «Трабзонспор». Она продемонстрировала наличие характера и неуступчивости. Это достойно уважения.

Черчесов давал интервью сразу после жеребьёвки. Как оказалось, на днях он пересматривал встречи «Монако» и «Байера». «Как чувствовал» — сказал Станислав Саламович. Он изучил соперника и подготовил команду. Также тренер «Ференцвароша» добавил, что, может, наберёт Головину с целью узнать больше информации о том, как играть с немецким клубом.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Байер» — «Ференцварош» 9 марта 2023 года

Благодаря Хаби Алонсо «Байер» выбрался из кризиса и набрал очень хороший ход. Увеличилась глубина состава «фармацевтов», а также наладилась результативность. Даже Азмун начал забивать. На домашнем стадионе «львы» наверняка обыграют «Ференцварош» и забьют немало голов. У «фроди» банально меньше ресурсов, а также имеются проблемы с выездами. Вероятно, они сумеют отыграть один-два гола, но зацепиться хотя бы за ничью у «зелёных орлов» вряд ли получится.

Ставка: победа «Байера» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.92.

Экспресс с коэффициентом 6.78.

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