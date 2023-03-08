«Севилья» — «Фенербахче». Лига Европы — отдушина для Сампаоли

9 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Фенербахче». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу севильцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех турецкого клуба оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.70.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Севилья» — «Фенербахче» 9 марта 2023 года
Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Севилья» — «Фенербахче» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85. Скачайте приложение «Фонбет», и вы получите фрибет 2000 рублей.
Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Фенербахче» (09.03.2023)
9 марта на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится матч Лиги Европы «Севилья» — «Фенербахче». Хозяева проваливают сезон, занимая лишь 17-е место в Примере, а гости идут вторыми в турецкой Суперлиге.
«Севилья» подходит к первому матчу после тяжёлого поражения 1:6 от «Атлетико» в Ла Лиге на выходных. Команда рассыпалась после перерыва, пропустив сразу четыре гола. Это поражение стало третьим подряд для команды Хорхе Сампаоли: до этого они уступили «Осасуне» и ПСВ.
Однако дома «Севилья» выиграла пять из шести последних матчей во всех турнирах. «Севилья» победила в трёх последних домашних матчах Лиги Европы и долгое время остается непобеждённой в Лиге Европы на своём поле.
«Фенербахче» на выходных обыграл «Кайсериспор» со счётом 2:1. Сейчас жёлто-синие на шесть очков отстают от «Галатасарая», который лидирует в чемпионате Турции.
«Фенербахче» идёт на серии из семи матчей без поражений. На выезде дела команды очень хороши: пять побед подряд и девять успехов в 11 последних встречах. В Лиге Европы «Фенербахче» не проигрывает уже 11 матчей подряд. Причём в последних восьми играх турки забивали как минимум по два гола.
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«Севилье» придётся обойтись без Луака Баде, Карима Рекика и Хесуса Короны. У «Фенербахче» четыре игрока под вопросом: Густаво Энрике, Эзган Алиоски, Луан Перес и Миши Батшуайи.
Для «Севильи» этот матч — отличный шанс вернуться на победную поступь, тем более что для команды Сампаоли этот турнир — реальный шанс завоевать трофей. «Фенербахче» находится в хорошей форме, но игра с таким соперником — это немного другой уровень. Поставим на домашнюю победу «Севильи». «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 1.75. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.
Ставка: победа «Севильи» за 1.75.
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