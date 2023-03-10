«Реал» — «Эспаньол». Опять каталонцы!

11 марта состоится матч 25-го тура Примеры «Реал» — «Эспаньол». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех каталонцев оценён экспертами в 13.00. Ставки на ничью принимаются за 6.50.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Эспаньол» 11 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Эспаньол» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Поставить на «обе забьют» можно за 2.24.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Эспаньол» (11.03.2023)

Миновали первые матчи 1/2 финала Кубка Испании, а также 24 тура Ла Лиги. На 11 марта запланированы четыре встречи 25-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде «Реал» примет «Эспаньол». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

После перерыва на ЧМ-2022 «Реал» утратил стабильность. Он уступил в матче за Суперкубок Испании «Барселоне» (1:3). Кроме того, мадридцы недавно проиграли сине-гранатовым и в первом полуфинальном матче Кубка страны (0:1), на «Сантьяго Бернабеу». И это при том, что у соперника было огромное количество серьёзных кадровых потерь.

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В чемпионате Испании у «сливочных» дела также идут неудовлетворительно. В последних девяти турах они одержали только четыре победы. Также подопечные Карло Анчелотти три раза сыграли вничью. Поражения они потерпели в матчах с «Вильярреалом» (1:2) и «Мальоркой» (0:1).

В результате отставание мадридцев от лидирующей «Барселоны» увеличилось до девяти очков. После ничьей во встрече последнего тура с «Бетисом» Анчелотти поделился мнением, что чемпионская гонка ещё не окончена. Итальянец отметил, что будет сложно, но нужно бороться до конца.

В целом шансы у «сливочных» действительно есть. Все лидеры, кроме Карима Бензема, в строю. Да и вообще «сливочные» демонстрируют довольно качественную игру. Они доминируют и наносят много ударов по воротам соперников. Только вот забивают немного, вследствие чего и теряют очки.

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«Эспаньол» может доставить «Реалу» немало проблем. Да, сейчас он располагается лишь на 13-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. В 24 турах каталонцы одержали только шесть побед и девять раз сыграли вничью.

Однако на выезде подопечные Диего Мартинеса выступают получше многих других команд Ла Лиги. В 12 матчах в гостях они потерпели только четыре поражения, а также пять раз сыграли вничью. Зацепиться за очки «Эспаньолу» удалось даже во встречах с «Атлетико» (1:1) и «Барселоной» (1:1).

Безусловно, в обоих случаях каталонцам очень повезло. Соперники всецело владели инициативой. Они нанесли гораздо больше ударов, в том числе в створ. Тем не менее «Эспаньол» показал наличие характера и выстоял под натиском атак. Причём бóльшую часть встречи с «Атлетико» он провёл в меньшинстве.

Также стоит отметить, что совсем недавно сине-белые качественно усилились. Они приобрели бывшего полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса. Плюс в последнее время отлично проявляет себя Мартин Брейтуэйт, выступавший в прошлом сезоне за сине-гранатовых.

В последних шести турах в Ла Лиге Брейтуэйт записал на свой счёт пять голов. Кстати, за последние 10 туров в чемпионате Испании подопечные Диего Мартинеса ни разу не уходили с поля без забитого мяча. Поэтому есть все основания полагать, что в предстоящем матче будут голы с обеих сторон. Поставить на данный исход можно с коэффициентом 2.24.

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Вероятнее всего, «сливочные» одержат победу. Однако в их настрое есть поводы усомниться. В последнее время они слишком часто теряют очки. Похоже, ещё один каталонский клуб (первый — «Барселона») готов доставить проблемы «галактикос». У сине-белых меньше резервов. Зато есть характер. На встречи с сильными соперниками они настраиваться умеют.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» — «Эспаньол» 11 марта 2023 года

«Реал» во второй половине сезона очень нестабилен. Вероятно, ему всё же удастся выиграть. Встреча состоится на домашнем стадионе «сливочных». Состав у них гораздо сильнее. В то же время на выезде «Эспаньол» выступает очень здорово. «Барселона» и «Атлетико» не дадут соврать. Плюс недавно сине-белые точечно усилились. Также набрал хорошую форму Брейтуэйт. Думается, голы будут с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за коэффициент 2.24.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

Сычёв: в успехах «Зенита» ключевую роль играют бразильцы.

Прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА с коэффициентом 3.40.

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Прогноз на матч «Краснодар» — «Торпедо» с коэффициентом 2.30.