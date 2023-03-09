«Торпедо» — «Урал». Гончаренко сделал другую команду

Со времён прихода Виктора Михайловича сами игроки признаются, что всё кардинально поменялось.

11 марта состоится матч 19-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Урал». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех москвичей оценивается в 3.84. На ничью дают коэффициент 3.55.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура РПЛ «Торпедо» — «Урал» 11 марта 2023 года

Букмекеры сомневаются, что игра 19-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Урал» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Урал» (11.03.2023)

В 19-м туре интересно проследить за судьбой «Торпедо», поскольку аутсайдер показал в минувшей игре с «Краснодаром» признаки выхода из кризиса. Чёрно-белые будут играть с подопечными Виктора Гончаренко — «Уралом». Начало матча — в 14:00 мск.

Подопечные Андрея Талалаева стали авторами одной из сенсаций 18-го тура. Им удалось на выезде завершить встречу ничейным результатом со счётом 2:2 с предельно мотивированным «Краснодаром». Пожалуй, впервые в чемпионате «Торпедо» умело использовало контратакующую модель игры. Насытив середину поля полузащитниками, наставник чёрно-белых не позволил развернуться креативным футболистам соперника.

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Заметно лучше стали действовать автозаводцы в плане создания голевых моментов. В первую очередь это связано с налаженным взаимодействием Караева и Стефановича.

Илья держал в напряжении защиту клуба из Краснодара и забил дебютный гол за «Торпедо». В начале встречи форвард откликнулся на выверенный до сантиметра прострел с фланга Караева и отправил мяч в ворота Сафонова. Напомним, Стефанович прибыл в распоряжение Талалаева в межсезонье из «Волгаря».

Новички вообще стали движущей силой «Торпедо». В обороне вместе с Ильёй Кутеповым уверенно сыграли Журавлёв и Шляхов. Они также присоединились к хозяевам во время зимней паузы в чемпионате. Весьма вероятно, что удачная трансферная кампания поможет автозаводцам преодолеть кризис.

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В отличие от «Торпедо», футболисты «Урала» уже прошли смутные времена. С появлением на тренерском посту Виктора Гончаренко команда демонстрирует приверженность атакующему стилю. Таким способом гости не только вышли из зоны вылета, но и заслужили зрительский интерес.

В минувшем туре «Урал» вновь порадовал яркой и результативной игрой. Ему удалось завершить встречу со «Спартаком» ничейным результатом со счётом 2:2. Красно-белые после финального свистка предъявили несколько претензий судейской бригаде, но спорные решения арбитра не заслоняют чёткое взаимодействие атакующего блока «шмелей».

Напомним, только в одном выездном официальном матче текущего сезона клуб из Екатеринбурга покинул поле без забитого мяча. Нулевая ничья с «Факелом» случилась в августе 2022 года. После досадной осечки минимум один мяч в ворота соперника креативная атака «Урала» забивала. Его результативная серия в гостях составляет уже девять встреч.

«Торпедо» и «Урал» провели 25 личных матчей. Пока преимущество на стороне клуба из Екатеринбурга. Он обыграл хозяев в 16 встречах. Подопечные Талалаева одержали победы в шести матчах, а оставшиеся три игры завершились ничейным результатом. Разница забитых мячей 45:26 в пользу гостей.

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«Урал» во время зимней паузы довёл до автоматизма взаимодействие футболистов группы атаки. Теперь они представляют угрозу для защиты любой из команд РПЛ. «Торпедо» с приходом новых игроков также старается действовать более смело в нападении. Рекомендуем обратить внимание на ставку тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за коэффициент 2.37.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Торпедо» — «Урал» 11 марта 2023 года

Команды Гончаренко и Талалаева регулярно пересекались на поле в официальных встречах. Каждый из тренеров прекрасно осведомлён о тактических уловках. Весьма вероятно, что клубы продолжат тренд результативных очных игр. В четырёх последних матчах «Торпедо» и «Урала» болельщики увидели минимум три гола и забитыми мячами отметилась каждая из команд.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.37.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

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