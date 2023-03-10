«Краснодар» — «Динамо». Захаряну пора доказывать!

11 марта состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.55. Успех краснодарцев оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» 11 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» (11.03.2023)

Российская Премьер-Лига вернулась после зимнего перерыва. На 11 марта запланированы четыре встречи 19 тура. В одной из них на стадионе «ФК Краснодар» померяются силами местный «Краснодар» и московское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Главный судья — Артём Любимов.

Назначение Владимира Ивича на должность главного тренера «Краснодара» вызывает противоречивое впечатление. Под руководством сербского специалиста клуб достаточно неплохо провёл сборы. За три встречи в Зимнем кубке РПЛ он потерпел только поражение во встрече со «Спартаком» (0:4). Победы одержал в матчах с «Сочи» (1:0) и «Ростовом» (4:0).

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Тем не менее в Кубке России чёрно-зелёные выступили неудачно. На стадии 1/4 финала Пути РПЛ они уступили ЦСКА (1:3 по сумме двух матчей). Затем «быки» на домашнем стадионе сыграли вничью с замыкающим турнирную таблицу «Торпедо» (2:2) во встрече последнего тура чемпионата России.

Краснодарцы активно шли вперёд и создавали опасные моменты. Однако плохая реализация и проходной двор в обороне помешали им добыть три очка. Два пропущенных мяча во встрече с самой нерезультативной командой чемпионата России заставляют сильно насторожиться. Один из голов забил Игорь Лебеденко, которому уже 39 лет.

Проблемы оборонительного характера стабильно докучали чёрно-зелёным и при Александре Сторожуке. За стартовые 17 туров, несмотря на старания Матвея Сафонова, они пропустили 29 мячей. Однако при Ивиче защита, кажется, ослабела ещё сильнее.

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Вероятно, сербскому специалисту нужно больше времени на адаптацию, равно как и вернувшемуся из аренды защитнику Хуниору Алонсо. Воспользуется ли «Динамо» временной ослабленностью соперника? В это трансферное окно москвичи бездействовали. Славиша Йоканович был занят сыгранностью имеющихся футболистов.

Сборы бело-голубые провели здорово. За девять встреч они потерпели только одно поражение и один раз сыграли вничью. Во всех остальных матчах подопечные Йокановича одержали результативные победы. За этот отрезок времени они забили целых 30 голов. Однако и сами пропустили немало — 13 мячей.

Возобновило же сезон «Динамо» очень плохо. На стадии 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России оно уступило «Крыльям Советов» (2:3 по сумме двух матчей). Москвичи смотрелись очень вяло. Мяч медленно двигался в центре поля. Арсен Захарян и Даниил Фомин попросту не успевали за соперниками.

И всё тоже самое повторилось в матче последнего тура РПЛ. Только в этот раз москвичам всё же удалось обыграть «Крылья Советов» (1:0). Хотя, стоит отметить, что им очень повезло. Самарцы острее атаковали. Им даже удалось забить два мяча, но оба были отменены после просмотра VAR.

Антону Шунину неоднократно приходилось вступать в игру. Голкипер «Динамо» совершил целых восемь сейвов. При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.96. У обеих команд мощные линии атаки, но вот в обороне надёжность отсутствует.

За 26 матчей во всех официальных турнирах бело-голубые пропустили 32 гола. Сами забили 45. В девяти из них принял участие ранее упомянутый Захарян. Интересно, что у краснодарцев есть схожий по функционалу и позиции игрок — Эдуард Сперцян. За 17 туров в РПЛ он забил девять голов и отдал семь результативных передач.

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Будет интересно понаблюдать за двумя талантливыми молодыми полузащитниками. Захарян, правда, пока что не может найти свою игру после зимнего перерыва. Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев на этот счёт недавно отметил, что Арсен — молодой футболист, склонный к перепадам. По его мнению, делать выводы о его состоянии пока рано. В целом, спад хавбека длится уже довольно давно. Однако хочется верить, что наставник прав.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» 11 марта 2023 года

И у «Краснодара», и у «Динамо», полный порядок с результативностью. На двоих они забили 67 голов за 18 туров в чемпионате России. Однако и сами пропустили немало — 52 мяча. Так как оба клуба сейчас нестабильны, отдавать предпочтение одному из них, на наш взгляд, не лучшая идея. Предлагаем проверить обе забьют и верх по голам.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.96.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

Ротен: Месси не нужен «ПСЖ», он забивает только «Клермону» и «Анже».

Прогноз на матч «Спартак» — «Факел» с коэффициентом 3.46.

Балахнин: управлять богатыми очень сложно, а у Семака это получается.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Урал» с коэффициентом 3.15.