Экспресс на РПЛ с коэффициентом 14.2: «Спартак» не засудят, Дзюба снова забьёт

11 марта пройдут очередные матчи РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 14.2 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Факел» 11 марта

Для «Спартака» новый год начался с неприятной осечки с «Уралом» (2:2). Конечно, никто и не ожидал, что фаворит катком проедется по команде, которая из аутсайдера превратилась в крепкого середняка и не проигрывает восемь туров подряд. Однако незасчитанный гол красно-белых в самой концовке вызвал немало споров на фоне угасающей интриги в чемпионской гонке. Главный тренер хозяев Гильермо Абаскаль тактично отметил, что комментировать работу судей не его дело и он займётся своим.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Что ж, теперь ему придётся показать реакцию в матче с «Факелом». У москвичей сейчас намечается очень интересный период – четыре домашних матча подряд с соперниками с низа таблицы. Нет сомнений, что в оставшихся двух «Спартак» постарается добыть стопроцентный результат. Дома он не проигрывает на протяжении восьми встреч, забивая минимум два гола или не пропуская ни одного.

«Факел» сейчас неспособен в полной мере навязать борьбу такому сопернику, побед у него нет с сентября, а в первом матче второго круга не удалось обыграть даже «Химки» (1:1). Кроме того, на стадионе «Спартака» исторически «огнеопасные» играют ужасно, лишь раз в шести матчах пропустив меньше трёх мячей. Стоит рассмотреть победу хозяев с форой (-1.5) с коэффициентом 1.92.

Прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Локомотив» 11 марта

«Ахмат» великолепно стартовал в весенней части сезона. Футболисты из Грозного добились побед в двух встречах (3:1 «Оренбург» и 2:1 «Уфа»), продемонстрировав быстрый переход в атаку и жёсткий прессинг соперника. Наставнику хозяев Сергею Ташуеву удалось «реанимировать» форварда Агаларова. Нападающий вышел в стартовом составе на игру с «Оренбургом» и затерзал защиту соперника рывками в свободные зоны. Победа в минувшем туре позволила «Тереку» переместиться на шестую позицию в таблице РПЛ.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Локомотив» в последней игре чемпионата РПЛ обыграл на выезде «Ростов» со счётом 3:1. Встреча стала бенефисом мощного форварда Артёма Дзюбы. Ветеран великолепно провёл игру и стал автором трёх забитых мячей. Его особая мотивация на матчи с командами тренера Валерия Карпина — общеизвестный факт. Но расслабляться железнодорожникам рано. Несмотря на победу, «Локомотив» остался в зоне стыковых матчей. От спасительного 12-го места гостей отделяют три очка.

Первые матчи соперников в весенней части чемпионата прошли результативно. Причина этому лежит на поверхности — изменились на более атакующую тактические схемы с появлением новичков. Да и в очных встречах «Ахмат» и «Локомотив» регулярно радуют болельщиков забитыми мячами. В четырёх из пяти последних личных игр футболисты забили минимум три мяча. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.85.

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» 11 марта

«Краснодар» оставил много вопросов к главному тренеру Владимиру Ивичу после крайне провальной игры с «Торпедо». Напомним, подопечные сербского специалиста не сумели справиться с аутсайдером чемпионата, сыграв вничью со счётом 2:2. Действия линии обороны можно охарактеризовать одним словом — катастрофа. Столько свободы получили форварды соперника, что её хватило не на два, а минимум на пять пропущенных мячей. И будь нападающие автозаводцев точнее и хладнокровнее при нанесении ударов, они могли бы увезти из Краснодара на два очка больше.

Тренерский штаб «Динамо» сделал правильные выводы из неудачных кубковых игр с «Крыльями Советов». Календарь чемпионата создал для команд своеобразный плей-офф — три встречи подряд. Если итогом двух матчей на Кубок России бело-голубые остались крайне недовольны, то в чемпионате взяли реванш. Они решили сыграть в атаку и просто задавили соперника прессингом. У Смолова, Захаряна и Макарова было несколько явных голевых моментов, но мяч упорно не шёл в ворота. Победу «Динамо» со счётом 1:0 принёс Тюкавин уже в добавленное арбитром время.

«Краснодар» выступает крайне нестабильно. В матчах с ЦСКА и «Торпедо» игроки обороны наделали массу ошибок и пропустили пять мячей. Нападающие «Динамо» после трёх игр в весенней стадии сезона обрели хорошие физические кондиции и показали высокий уровень взаимопонимания. В пользу победы бело-голубых история очных встреч — на стадионе «быков» они выиграли в трёх последних матчах. Рекомендуем изучить ставку на победу «Динамо» за коэффициент 2.60.

Экспресс на матчи 11 марта

Ставка 1: победа «Спартака» над «Факелом» с форой (-1) за 1.92.

Ставка 2: ТБ 3.5 в матче «Ахмат» — «Локомотив» за 2.85.

Ставка 3: победа «Динамо» над «Краснодаром» за 2.60.

Общий коэффициент: 1.92 Х 2.85 Х 2.60 = 14.2.

Агент: Абрамович купил «Челси» при поддержке президента России.

«Химки» не планируют увольнять Спартака Гогниева.

Бушманов: Федотов может покинуть ЦСКА.