Экспресс на 14 марта с коэффициентом 6.4: Дзюба и Гвардиола идут дальше

14 марта пройдут очередные матчи Кубка России и Лиги чемпионов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.4 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Урал» 14 марта

«Спартак» получил отличный шанс доказать, что он действительно сильнее «Урала» и гости не смогли бы в чемпионате отобрать очки у москвичей без помощи судей. Красно-белые сейчас ещё не набрали оптимальную форму, плюс лишились нескольких важных игроков, им будет непросто, но они смогут доказать свою правоту. Главное, чтобы оборона сыграла надёжнее обычного. Потому что пропускать по два гола в трёх матчах подряд команде, которая претендует на высокие места, не слишком хорошо.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Урал» сейчас тоже на ходу. Он был андердогом в четвертьфинале Пути РПЛ с «Ростовом», но смог выбить команду Валерия Карпина в Путь регионов. В Премьер-Лиге гости выдали два успешных выездных матча, привезя из Москвы четыре очка. Во второй части сезона «Урал» ещё не проигрывал, но долго удерживать такой темп ему не удастся.

Если хозяева выложатся на полную, сыграют не хуже, чем в недавнем очном матче, то победа от них, скорее всего, никуда не денется. При этом «Урал» будет иметь свои шансы и сможет ими правильно распорядиться, игра вторым номером хорошо даётся подопечным Виктора Гончаренко. Если не рисковать, то можно поставить на победу «Спартака» за 1.77.

Прогноз на матч Кубка России «Акрон» — «Локомотив» 14 марта

«Акрон» во второй части сезона пока не проигрывал и даже не пропускал. В активе хозяев две победы со счётом 2:0 — над «Торпедо» в Кубке России и «КАМАЗом» в чемпионате. В чемпионате «Акрон» постепенно удаляется от зоны вылета, но на большее пока рассчитывать рано. Это неуступчивая команда, которая мало забивает, однако и пропускает тоже мало.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Если со «Спартаком» железнодорожники не справились, то два других матча они смело могут занести себе в актив. Уверенная победа во встрече с «Ростовом», ещё одна победа в гостях у крепкого «Ахмата», причём полчаса «Локомотив» доигрывал вдевятером, однако смог отстоять минимальное преимущество. Видно, что под руководством Михаила Галактионова команда начала набирать обороты и для многих будет очень опасным соперником.

«Акрону» тут стоит уповать только на надёжную игру в обороне. Это не «Торпедо», которое по уровню не так далеко ушло от представителей второго по силе дивизиона. «Локомотив» ожил после перестройки, и справиться с ним будет непросто. Предлагаем поставить на победу «Локомотива» за 1.84.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг» 14 марта

Эксперименты Пепа Гвардиолы уже давно приносят немало проблем «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Вот и в первом матче в Лейпциге «горожане» не смогли надавить на соперника должным образом – минимальное преимущество переросло в результативную ошибку. Тем не менее справляться со сложностями англичане умеют, а тренер точно сделает правильные выводы.

«Манчестер Сити» играет дома, что сейчас является серьёзным преимуществом – у них шесть побед подряд. Более того, в этих матчах хозяева лишь раз не смогли забить больше одного мяча. Стоит отметить, что они также имеют действующую победную серию из четырёх игр во всех турнирах, в трёх из которых не пропустили ни одного гола и забивали в среднем больше трёх мячей.

«РБ Лейпциг» отнюдь не стал слабее за эти две недели, и нет сомнений, что он вновь окажет достойное сопротивление. Особенно в обороне, где команда Марко Розе хоть и ошибается, но всегда исправляет собственные ошибки. Кроме того, «быки» проиграли всего 1 из 10 предыдущих матчей на чужом поле. И всё же запаса прочности для победы им не хватит, состав редеет, и в атаке предложить фавориту гостям нечего. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.96.

Экспресс на матчи 14 марта

Ставка 1: победа «Спартака» в матче с «Уралом» за 1.77.

Ставка 2: победа «Локомотива» в матче с «Акроном» за 1.84.

Ставка 3: победа «Манчестер Сити» в матче с «Лейпцигом» с форой (-1.5) за 1.96.

Общий коэффициент: 1.77 Х 1.84 Х 1.96 = 6.4.

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