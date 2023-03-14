Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Наполи» — «Айнтрахт», прогноз на матч Лиги чемпионов 15 марта 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция

«Наполи» — «Айнтрахт». Держите Хвичу семеро — не поможет!
Михаил Коробов
«Наполи» — «Айнтрахт»: прогноз на матч ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии
В матче последнего тура Серии А Кварацхелия забил гол в окружении восьми футболистов соперника. Думаете, его можно остановить?

15 февраля состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Айнтрахт». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех франкфуртцев оценён экспертами в 6.60. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.80.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Айнтрахт» 15 марта 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Наполи» — «Айнтрахт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Айнтрахт» (15.03.2023)

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
15 марта 2023, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — Лига чемпионов. 15 марта состоятся две ответные встречи 1/8 финала турнира. В одной из них на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе померяются силами местный «Наполи» и «Айнтрахт». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Реал» — «Ливерпуль». Юрген Клопп покидает Лигу чемпионов «Реал» — «Ливерпуль». Юрген Клопп покидает Лигу чемпионов

В первой встрече, несмотря на то что она проходила в Германии, уверенную победу одержали неаполитанцы со счётом 2:0. Они с солидным перевесом выиграли по владению мячом, а также нанесли гораздо больше ударов, в том числе в створ. Если бы не Кевин Трапп, «партенопейцы» забили бы куда больше.

Павлюченко: турнир в Азии будет иметь важный статус для сборной России.

32-летний голкипер совершил целых девять сейвов. Ему даже удалось парировать 11-метровый удар в исполнении Хвичи Кварацхелии. Правда, без результативных действий грузин с поля всё равно не ушёл. Он отдал красивую передачу пяткой, которую превратил в гол капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо.

У «Айнтрахта» не было никаких шансов сократить разницу в счёте. Во-первых, на 58-й минуте получил красную карточку один из лидеров команды Рандаль Коло Муани. Во-вторых, несмотря на активную многотысячную поддержку родных болельщиков, у франкфуртцев вообще не шла игра. Партенопейцы владели территорией и не позволяли сопернику ничего сделать.

«Рейнджерс» — «Вашингтон». Овечкину рановато в «Динамо» «Рейнджерс» — «Вашингтон». Овечкину рановато в «Динамо»

В первую очередь за это стоит отдать должное Лучано Спаллетти. Итальянский специалист не перестаёт удивлять. Миновала уже половина сезона, а его подопечные продолжают стабильно демонстрировать высочайший по качеству комбинационный футбол и одерживать победы. Ни международный перерыв, ни вылет из Кубка Италии не выбили их из колеи.

Агент: Сердар Азмун примет участие в товарищеском матче со сборной России.

Сейчас неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии с отрывом в целых 18 очков от догоняющего «Интера». За 26 туров они потерпели только два поражения и столько же раз сыграли вничью. Во всех остальных матчах одержали результативные победы. Пропустили за этот период всего лишь 16 мячей, а сами забили аж 60.

В сумме же в этом сезоне «Наполи» забил 81 гол. В 43 из них поучаствовали ранее упомянутый Кварацхелия и Виктор Осимхен. Нигериец отдал пять результативных передач и забил 21 мяч. Грузин же записал на свой счёт целых 15 голевых пасов, а также отметился 13 мячами. Последний получился очень красивым.

Оформил шедевр Хвича в матче последнего тура Серии А с «Аталантой» (2:0). Вингер сместился с левого фланга, двумя ложными замахами перехитрил сразу трёх защитников бергамасков и отменным ударом отправил мяч в верхний угол ворот, находясь в окружении сразу восьми игроков соперника. Изумительно.

Крайне маловероятно, что в ответной встрече с «Айнтрахтом» у таких неаполитанцев возникнут большие проблемы. На данный момент команда из Франкфурта располагается лишь на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Во второй половине сезона она не блещет стабильностью.

Абаскаль рассчитается с Гончаренко? Каким будет матч «Спартак» — «Урал» Абаскаль рассчитается с Гончаренко? Каким будет матч «Спартак» — «Урал»

За последние 10 туров «орлы» одержали только три победы. Причём во всех трёх случаях они выступали на домашнем стадионе. Плюс в соперниках были команды из нижней части турнирной таблицы. Также подопечные Оливера Гласнера пять раз сыграли вничью. Поражения они потерпели во встречах с «Кёльном» (0:3) и «Лейпцигом» (1:2) на выезде.

Суд аннулировал регистрацию Гави в качестве игрока первой команды «Барселоны».

Скорее всего, подобный исход ждёт франкфуртцев и в предстоящем матче. Разница в классе колоссальна. Неаполитанцы прошлись катком по немцам в первом матче. На домашнем стадионе они наверняка выиграют с не менее убедительным счётом. Рекомендуем проверить П1 с форой (-1.5) за коэффициент 2.37.

Стоит отметить, что неаполитанцы ни разу в своей истории не играли в четвертьфинале ЛЧ. Даже при Диего Марадоне им не удавалось пробраться дальше 1/8 финала. Хвича поможет переписать историю. Нынешние «партенопейцы» выглядят одними из главных фаворитов турнира. Благодаря Спаллетти у них появились хорошая глубина состава и невероятное взаимопонимание.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Айнтрахт» 15 марта 2023 года

Если на выезде «Наполи» удалось одержать уверенную победу, то и на домашней арене он наверняка выиграет подобным образом. У «партенопейцев» всё получается. Они раз за разом демонстрируют отменный футбол и одерживают результативные победы. «Айнтрахт» далеко не так стабилен. Он добыл не лучшие результаты в последних 10 турах в немецкой Бундеслиге. И ко всему прочему лишился лучшего бомбардира — Коло Муани (дисквалификация из-за удаления).

Ставка: победа «Наполи» с форой (-1.5) за коэффициент 2.37.

Экспресс с коэффициентом 7.98.

Динияр Билялетдинов: необходимо держать сборную России в тонусе.

Рауль может сменить Анчелотти на посту главного тренера «Реала».

Шишкин: в азиатском чемпионате Россия вспомнит, что такое официальные матчи.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Краснодар» с коэффициентом 4.10.

0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Ставки Прогнозы Бесплатные прогнозы •••

Заглавное фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023