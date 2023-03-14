«Наполи» — «Айнтрахт». Держите Хвичу семеро — не поможет!

В матче последнего тура Серии А Кварацхелия забил гол в окружении восьми футболистов соперника. Думаете, его можно остановить?

15 февраля состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Айнтрахт». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех франкфуртцев оценён экспертами в 6.60. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.80.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Айнтрахт» 15 марта 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Наполи» — «Айнтрахт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Айнтрахт» (15.03.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — Лига чемпионов. 15 марта состоятся две ответные встречи 1/8 финала турнира. В одной из них на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе померяются силами местный «Наполи» и «Айнтрахт». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В первой встрече, несмотря на то что она проходила в Германии, уверенную победу одержали неаполитанцы со счётом 2:0. Они с солидным перевесом выиграли по владению мячом, а также нанесли гораздо больше ударов, в том числе в створ. Если бы не Кевин Трапп, «партенопейцы» забили бы куда больше.

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32-летний голкипер совершил целых девять сейвов. Ему даже удалось парировать 11-метровый удар в исполнении Хвичи Кварацхелии. Правда, без результативных действий грузин с поля всё равно не ушёл. Он отдал красивую передачу пяткой, которую превратил в гол капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо.

У «Айнтрахта» не было никаких шансов сократить разницу в счёте. Во-первых, на 58-й минуте получил красную карточку один из лидеров команды Рандаль Коло Муани. Во-вторых, несмотря на активную многотысячную поддержку родных болельщиков, у франкфуртцев вообще не шла игра. Партенопейцы владели территорией и не позволяли сопернику ничего сделать.

В первую очередь за это стоит отдать должное Лучано Спаллетти. Итальянский специалист не перестаёт удивлять. Миновала уже половина сезона, а его подопечные продолжают стабильно демонстрировать высочайший по качеству комбинационный футбол и одерживать победы. Ни международный перерыв, ни вылет из Кубка Италии не выбили их из колеи.

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Сейчас неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии с отрывом в целых 18 очков от догоняющего «Интера». За 26 туров они потерпели только два поражения и столько же раз сыграли вничью. Во всех остальных матчах одержали результативные победы. Пропустили за этот период всего лишь 16 мячей, а сами забили аж 60.

В сумме же в этом сезоне «Наполи» забил 81 гол. В 43 из них поучаствовали ранее упомянутый Кварацхелия и Виктор Осимхен. Нигериец отдал пять результативных передач и забил 21 мяч. Грузин же записал на свой счёт целых 15 голевых пасов, а также отметился 13 мячами. Последний получился очень красивым.

Оформил шедевр Хвича в матче последнего тура Серии А с «Аталантой» (2:0). Вингер сместился с левого фланга, двумя ложными замахами перехитрил сразу трёх защитников бергамасков и отменным ударом отправил мяч в верхний угол ворот, находясь в окружении сразу восьми игроков соперника. Изумительно.

Крайне маловероятно, что в ответной встрече с «Айнтрахтом» у таких неаполитанцев возникнут большие проблемы. На данный момент команда из Франкфурта располагается лишь на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Во второй половине сезона она не блещет стабильностью.

За последние 10 туров «орлы» одержали только три победы. Причём во всех трёх случаях они выступали на домашнем стадионе. Плюс в соперниках были команды из нижней части турнирной таблицы. Также подопечные Оливера Гласнера пять раз сыграли вничью. Поражения они потерпели во встречах с «Кёльном» (0:3) и «Лейпцигом» (1:2) на выезде.

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Скорее всего, подобный исход ждёт франкфуртцев и в предстоящем матче. Разница в классе колоссальна. Неаполитанцы прошлись катком по немцам в первом матче. На домашнем стадионе они наверняка выиграют с не менее убедительным счётом. Рекомендуем проверить П1 с форой (-1.5) за коэффициент 2.37.

Стоит отметить, что неаполитанцы ни разу в своей истории не играли в четвертьфинале ЛЧ. Даже при Диего Марадоне им не удавалось пробраться дальше 1/8 финала. Хвича поможет переписать историю. Нынешние «партенопейцы» выглядят одними из главных фаворитов турнира. Благодаря Спаллетти у них появились хорошая глубина состава и невероятное взаимопонимание.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Айнтрахт» 15 марта 2023 года

Если на выезде «Наполи» удалось одержать уверенную победу, то и на домашней арене он наверняка выиграет подобным образом. У «партенопейцев» всё получается. Они раз за разом демонстрируют отменный футбол и одерживают результативные победы. «Айнтрахт» далеко не так стабилен. Он добыл не лучшие результаты в последних 10 турах в немецкой Бундеслиге. И ко всему прочему лишился лучшего бомбардира — Коло Муани (дисквалификация из-за удаления).

Ставка: победа «Наполи» с форой (-1.5) за коэффициент 2.37.

Экспресс с коэффициентом 7.98.

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