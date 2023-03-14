«Рейнджерс» — «Вашингтон». Овечкину рановато в «Динамо»

Гендиректор бело-голубых сказал что они уже ждут Александра, но у него ещё хватает работы за океаном.

15 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 1.85. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» 15 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Рейнджерс» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.40. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» (15.03.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги близится к завершению. Идёт активная борьба за места в плей-офф. 15 марта состоится целых 12 встреч. В одной из них на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке померяются силами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

В последних 11 играх в регулярке «Рейнджерс» одержали только четыре победы, причём только одну из них по итогам 60 минут — с «Лос-Анджелесом» (5:2). В овертайме они обыграли «Филадельфию» (3:2 ОТ) и «Баффало» (2:1 ОТ). В серии послематчевых буллитов выиграли у идущего в нижней части сводной таблицы НХЛ «Монреаля» (4:3 Б).

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Также «синерубашечники» два раза уступили в дополнительное время. Во всех остальных матчах они потерпели поражения в основное время и очень много пропустили, в том числе в игре как раз с «Вашингтоном» (3:6). Отчасти причина неудач кроется в тяжёлом календаре. 8 из 11 встреч подопечные Жерара Галлана провели на выезде.

В то же время снова произошёл спад в игре Игоря Шестёркина. Пропустив пять шайб в игре с «Кэпиталз», вратарь установил собственный антирекорд. Он пропустил 4+ шайбы в четырёх матчах подряд, но и это далеко не всё. На протяжении полутора недель Галлан был вынужден обходиться пятью защитниками и 11 нападающими.

«Рейнджерс» гонялись за Патриком Кейном. Пытаясь уместиться в платёжную ведомость, они были вынуждены заявлять на матчи неполный состав. Усугубляли положение травмы и дисквалификации. Из-за них страдали физическое состояние хоккеистов и, как следствие, игра команды в третьем периоде, а также результаты.

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Несмотря на трансферы Кейна и Владимира Тарасенко, заметно снизилась и результативность. В этих 11 матчах они забросили только 28 шайб. В 9 (2+7) из них принял непосредственное участие Артемий Панарин. Нападающий оформил ассистентский хет-трик во встрече с «Монреалем», который стал для него 29-м в карьере.

По данному показателю форвард вышел на второе место среди крайних форвардов за восемь лет с момента его дебюта в лиге. Удастся ли Панарину в этот раз что-либо противопоставить «Вашингтону»? Сейчас «столичные» идут на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Мотивации у них хоть отбавляй, но выиграть конкуренцию за место в плей-офф будет непросто.

Тем более теперь, когда «Кэпиталз» обменяли ряд основообразующих игроков на молодёжь и драфт-пики, которые летом можно будет отдать в ходе обменов. Команда начала перестройку. Впрочем, как ни странно, она пока что приносит неплохие плоды. Молодые хоккеисты временами добавляют скорости и придают дополнительный импульс.

За счёт этого «Вашингтон» одержал четыре победы в семи последних матчах в регулярке. Помимо «Рейнджерс», он крупно обыграл «Сан-Хосе» (8:3) и «Айлендерс» (5:1). В овертайме «столичные» выиграли у «Анахайма» (3:2 ОТ). Также они уступили в серии послематчевых буллитов «Нью-Джерси» (2:3 Б).

В основное время подопечные Питера Лавиолетта проиграли «Баффало» (4:7) и «Лос-Анджелесу» (2:4). Примечательно, что в обоих случаях заброшенными шайбами отметился Александр Овечкин. Несмотря на возраст, капитан «Кэпиталз» пребывает в отменной форме. На его счету 62 (36+26) очка в этом сезоне.

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В последних восьми играх в регулярном чемпионате НХЛ Овечкин набрал восемь очков по системе «гол+пас» — отдал четыре результативные передачи и забил столько же голов. Касаемо перестройки в недавнем интервью россиянин отметил, что доверяет руководству и сосредоточен на собственных обязанностях. Однако тренировку перед матчем с «Рейнджерс» звёздный россиянин пропустил. Судя по всему, он решил взять паузу на отдых.

Капитан «столичных» сконцентрирован как на погоне за рекордом Уэйна Гретцки, так и на добытии путёвки в плей-офф. Учитывая массу свалившихся на «Рейнджерс» проблем, наилучшим вариантом для ставки выглядит Х2 за коэффициент 1.90. В пяти из семи последних очных встреч «Кэпиталз» выиграли в основное время.

Постепенно «синерубашечники» приходят в себя после изнурительного отрезка. Однако, даже несмотря на отличный тонус Панарина и то, что встреча состоится в Нью-Йорке, в их победе в основное время есть все поводы усомниться. У «Кэпиталз» открылось второе дыхание. Зацепиться как минимум за одно очко у них есть, как кажется, все шансы.

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Интересным комментарием поделился генеральный директор московского «Динамо». По его словам, в клубе ждут окончания контракта Овечкина и его возвращения в родной клуб. Напомним, уезжая в НХЛ, Александр обещал вернуться и завершить карьеру в родном «Динамо». На самом деле, думать об этом ему ещё рано. Нужно решить задачи с плей-офф и догнать Гретцки.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» 15 марта 2023 года

У «Рейнджерс» случился спад, которым мотивированный борьбой за место в плей-офф «Вашингтон» вполне может воспользоваться. «Синерубашечники» в последнее время много пропускают и терпят поражения. Они уступили в последней очной встрече, пропустив целых шесть шайб. Не выручили ни Панарин, ни Шестёркин. Весьма вероятно, удастся зацепиться за очки «столичным» и в этот раз. Статистика последних очных встреч только за.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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